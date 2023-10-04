المشدد 15عامًا لمتهم بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من المتهم "ت.ع.ع" بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، في التهمة الأولي والحبس 6 اشهر وغرامة ألف جنيه عن التهمة الثانية السلاح الأبيض، والسجن المشدد 3 سنوات لكل من " ع.ع.م" و" ع.ع.ف" وغرامة خمسون ألف جنيه عما أسند إليهم، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بحيازة المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15724 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت أجهزة الأمن بالإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات إلى قيام كل من " ت.ع.ع" راعي أغنام و" ع.ع.م" مبيض محارة و" ع.ع.ف" عامل بالاتجار في المواد المخدرة.

تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخصهما ومسكنهما، ونفاذا لتنفيذ القرار انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجدهم وابصرت المتهم الأول ممسكا جوال بلاستيكي ويرافقة المتهمان الثاني والثالث فاسرعت القوة بضبطهما واستخلاص الجوال من يد المتهم الأول، إلا أنه استعمل القوة والعنف وأخرج من طيات ملابسه سلاح أبيض مطوة وأشهرها في وجه القوة إلا أنها تمكنت من ضبطه واستخلاص السلاح.

وبفض محتويات الجوال تبين أنه يحوي علي 83 طربة حشيش وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الثالث عثر على طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهتما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهم.