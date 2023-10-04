ميناء دمياط يستقبل 12 سفيتة خلال 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة.. بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 52722 طن تشمل: 6280 طن يوريا و3144 طن اسمنت معبأ و9571 طن كلينكر و3010 طن حديد و14902 طن ملح صب و6850 طن علف و 1415 طن رمل و320 طن مولاس و7230 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27956 طن تشمل: 1298 طن خشب زان و1012 طن خردة و7000 طن ذرة و214 طن تفاح و1256 طن زيت طعام و14586 طن قمح و2590 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2123 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 446 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1946 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59569 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377032 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2478 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6536 شاحنة.