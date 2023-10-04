الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا لو عاد معتذرًا: تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتريس كارتيرون

كارتيرون
كارتيرون

تلقى مسؤولو نادي الزمالك ترشيحًا للتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق أم صلال القطري للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

ترشيح كارتيرون

ولاقت الفكرة قبولًا داخل إدارة الزمالك للتعاقد مع كارتيرون وسط نجاحاته من قبل مع الفريق والحصول على أكثر من بطولة الدوري.

واستقر مسؤولو الزمالك على رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الفريق بعد النتائج السلبية التي حققها في الفترة الماضية.

وقال مصدر داخل الزمالك:"أوسوريو سيرحل بعد نهاية الانتخابات، والأمر مسألة وقت فقط ولا توجد رغبة في استمراره".

مران الزمالك

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بخوض تدريبات تأهيلية للاعبين استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية وبدنية قبل بدء الفقرة الفنية، وخاض لاعبو الزمالك  الفقرة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

ويواصل الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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