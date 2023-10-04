الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وكيل محمد شريف يفجر مفاجأة بشأن انضمام اللاعب للزمالك

محمد شريف
محمد شريف

كشف سيد مصطفى، وكيل مهاجم الأهلي السابق والمنتخب الوطني، محمد شريف، حقيقة انضمام اللاعب لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة “يناير 2024”.

 

وكيل شريف يفجرها: اللاعب يرحب بالانتقال للزمالك.. ولكن؟

وقال مصطفى، في تصريحات إذاعية اليوم، الأربعاء:" لا يوجد أي عروض رسمية حتى الآن من الزمالك أو أي نادي أخر، الموضوع عبارة عن كلام وكلاء لاعبين لم يصل للجدية".

وأضاف:" اللاعب يضع النادي الأهلي أولوية أولى له في حالة عودته مجددا للدوري المصري، متسائلا:" لكن ماذا يفعل شريف في حالة غلق الأهلي الباب في وجه؟.

وواصل وكيل اللاعب:" المهاجم متحمس للانتقال لنادي الزمالك، فهو شرف كبير، الفارس الأبيض يعد قطب الكرة الثاني بعد الأهلي".

وأردف:" الزمالك صاحب إنجازات كبيرة ويمتلك الكثير من الألقاب والبطولات المحلية والقارية، إذ ما المانع من خوض شريف تجربة جديدة بالدوري المصري".

وأكمل وكيل شريف:" عقد المهاجم مع فريق الخليج السعودي، مازال ممتد لمدة موسم ونصف موسم أخر، لذلك لن يكون هناك استعجال في حسم وجهة شريف المقبلة".

واختتم قائلا:" أمامنا الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل شريف، سواء باستمرار اللاعب في الدوري السعودي أو الانتقال لنادي الزمالك".

وتجدر الإشارة إلى أن محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق، قد انتقل للخليج السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المنتهي 2023، وذلك لمدة موسمين مقبلين، عقب خروجه رسميا من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد ربطت مؤخرا اسم محمد شريف، هداف القلعة الحمراء السابق، بالعودة مجددا إلى الدوري المصري، خلال شهر يناير المقبل 2024، وذلك عبر بوابة نادي الزمالك، في حالة نجاح قائمة حسين لبيب، المرشح الحالي على مقعد رئيس القلعة البيضاء القادم، في الانتخابات المزمع إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي خلفا للمجلس السابق.

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