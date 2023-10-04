الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مرقس وليم يترأس قداس ذكرى الأربعين للأب أرسانيوس مريد

مرقس وليم
مرقس وليم

ترأَّسَ صاحِبُ النّيافَةِ الأنبا مَرقُس وِليَم، مُطران "قُسقَام"، قُدَّاسَ ذِكْرى الأربعين للأب أرسانيوس مُريد، وذَلِكَ بِكَنيسَةِ الشَّهيدِ العَظيمِ مارِجرجس بكُومبوها (ديروط- أسيوط).

المشاركين في الصلاة

شارك في الصلاة الأب أليشع فهمي، راعي الكنيسة، كما شارك بالحضور كُلّ مِن الأب أثناسيوس عزيز، وَكيل مُطرانيّة القوصيّة للأقباط الكاثوليك، والأب أرسانيوس السّمعانيّ راعي كنيسة الشهيد مارجرجس ببلاو.

تمّت صَلاةُ القُدَّاس في حُضورِ جَمعٍ غَفيرٍ مِن عائِلَةِ الأب أرسانيوس مُريد وأبناء البَلدة. ألقى صاحِبُ النّيافَةِ الأنبا مَرقُس كلمةً عبّر فيها عن تعزيته لصاحب النيافة الأنبا توماس عدلي مُطران الجيزة والفَيُّوم وبَني سويف، ولعائلة الأب أرسانيوس مُريد، كما ألقى العِظَةَ الأب أرسانيوس السّمعانيّ مُتَحَدِّثًا فيها عن "هُويَّة الكاهِن".

وسيترأَّس صاحِبُ النّيافَةِ الأنبا بِشارة جُودَة مُطران أبوقِرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قُدَّاسَ الأربَعين السَّبت المُقبِل المُوافِق ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، في تمام العاشِرة والنّصف صباحًا، بكنيسةِ العائلةِ المُقَدَّسَةِ للأقباطِ الكاثُوليكَ بالفَيُّوم.

ويتقدّم المكتبُ الإعلاميّ الكاثوليكيّ بمصر، التعازي لنيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، ومجمع كهنة الإيبارشيّة، والشمّاس الإكليريكيّ فادي فايق مُريد. المسيح قام حقًا قام.

هذا وهنأ سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورجال القوات المسلحة، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال المطران في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية، وباسم مطرانها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر. نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة العظيمة التي صنعتها القوات المسلحة، وسطرت كفاحها وبطولاتها وتضحيات أبنائها في سجلات التاريخ المشرفة. نهنئكم فخامة الرئيس، ونهنئ رجال القوات المسلحة البواسل درع مصر وسيفها وخير أبنائها. وندعو الله العلي أن يحفظكم، ويحفظ وطننا مصر وشعبها وجيشها. تحيا مصر".

م رق س و لي م الأنبا م رق س و لي م م طران ق سق ام ذ ك رى الأربعين أرسانيوس م ريد

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