أغنية "صف واحد".. إهداء إلى قواتنا المسلحة بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر (فيديو)

أهدت وزارة الداخلية، أغنية "صف واحد" إلى قواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة احتفالات انتصارات 6 أكتوبر، حيث تحتفل البلاد خلال هذه الأيام بانتصارات أكتوبر المجيدة.

أغنية "صف واحد" غناء مجد القاسم، كلمات عبد الله حسن، ألحان وتوزيع شريف حمدان.

وتقول كلمات الأغنية:

اسمي هو اسمك

مصري دمي حر

متربي جوه أرضك

ودايما تحت أمر

بلدي لما تنادي أكون ليها النجاة

أموت علشان بلادي أمن الوطن حياة

يا مصر إنتي علمك دايما عالي لفوق

احنا ولادك وجيشك بنصد أي سوء

6 أكتوبر عبرنا وهتفنا تحيا مصر