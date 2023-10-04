أحمد العوضى يخوض السباق الرمضانى 2024 بـ"حق عرب"

يخوض الفنان أحمد العوضي، السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل جديد تحت اسم "حق عرب"، وذلك بعدما انفصل فنيًا عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي شاركها على مدار عامين مسلسليِّ "اللي مالوش كبير"، و"ضرب نار".

بدأ العوضي، تجهيزات المسلسل، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، ومسلسل "حق عرب" سيكون من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل "حق عرب" سيكون البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي بعيدًا عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي لم تستقر حتى الآن على العمل الذي ستخوض به السباق الرمضاني، أم أنها ستفضل عدم الظهور هذا الموسم، بعد نجاح مسلسلهما "ضرب نار".

ويعمل الفنان أحمد العوضي على تصوير فيلمه السينمائي "الإسكندراني"، وهو آخر سيناريو كتبه الراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، قبل رحيله، وحصل المخرج خالد يوسف على أحقية إخراج السيناريو، من نجلة "عكاشة"، بشرط ألا يُحدث أي تغييرات جذرية في السيناريو الخاص بوالدها.

أقرأ أيضًا:

تفاصيل فيلم "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.