الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الإسكان: افتتاح أول مدرسة رسمية للغات بالعلمين الجديدة

جريدة الدستور

أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم افتتاح مدرسة "العلمين الجديدة الرسمية للغات" بحي الإسكان المتميز، سعة 28 فصلًا بمراحل تعليمية مختلفة (رياض الأطفال - ابتدائي - إعدادي -ثانوي)، والتي تعد أول مدرسة يتم تشغيلها بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن مدرسة العلمين الجديدة الرسمية للغات قد فتحت باب التقديم لقبول دفعة جديدة من طلاب مرحلة رياض الأطفال للالتحاق بالعام الدراسي 2024/2023، من جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أميرة خليل، مديرة المدرسة أن التقديم متاح حاليًا لمرحلة رياض الأطفال فقط للالتحاق بمدرسة العلمين الجديدة الرسمية لغات، من خلال زيارة ولي الأمر المدرسة، وتقديم ولي الأمر أوراق التحاق التلميذ للمدرسة.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم بيع 7 محال تجارية وصيدلية بجلسة للمزاد العلني بالسوق التجارية بمشروع إسكان جنة بالمنطقة الأولى، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وجهاز المدينة وشرطة التعمير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها  وتوفير كافة الخدمات للسكان.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المحال المباعة تنوعت أنشطتها بين ( سوبر ماركت -  مطعم  - مجمدات -  مطعم أسماك  - خضراوات وفاكهة – كافتيريا – صيدلية..وغير ذلك).

وفى مدينة دمياط الجديدة أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز، أن  هناك اهتمام كبير بذوى الهمم، ومن ثم تم إنشاء شاطيء "قادرون" ليمتعوا به، حيث تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن شاطئ قادرون يعد أول شاطئ متكامل وعلى أعلي مستوى بجمهورية مصر العربية عامة ودمياط خاصة لخدمة ذوي الهمم وذويهم بالمجان، لافتًا إلى أن الشاطئ على مساحة (١١) ألف م٢.

وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة إلى أن المشروع مكون من حمام سباحة مياه عذبة ملحق به مسرح  ، 3 ممرات للاستمتاع بمياه البحر لذوي الههم ممن لديهم ( الإعاقة السمعية والبصرية – الإعاقة الحركية – الإعاقة الذهنية )، بجانب قاعة احتفالات مفتوحة، ملاعب شاطئية، دورات مياه، مسجد، رعاية طبية، برجولات، كافتيريا، خدمات شاطئية، ملاهى أطفال، مكاتب إدارية وخدمية، لخدمة ذوى الهمم من ساعة الوصول حتى ساعة المغادرة.

المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة الرسمية للغات افتتاح مدرسة بحي الإسكان المتميز قبول دفعة جديدة من طلاب

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