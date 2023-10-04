تحقيق الاكتفاء الذاتي واكتشاف حقل ظهر.. أداء قطاع الغاز في 9 سنوات (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، تقريرا حول أداء قطاع الغاز المصري خلال الـ9 سنوات الماضية.

أداء قطاع الغاز المصري:

توقيع 120 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف.

استثمارات يصل إجمالي حدها الأدنى إلى 22 مليار دولار.

ارتفاع القدرة الإنتاجية للغاز إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

اكتشاف حقل ظهر بإنتاجية تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.

إنشاء محطتي إدكو ودمياط لإسالة 19 مليار متر مكعب غاز سنويًا.

تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيقاف استيراد الغاز بنهاية 2018.

تحقيق صادرات بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022.

8.4 مليار دولار عائدات قطاع الغاز في 2022.

توصيل الغاز إلى 14.2 مليون وحدة سكنية.