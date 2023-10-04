حيثيات الحكم على متهم بالشروع في خطف طفلين بمدينة نصر: أنار الله بصيرة والدة الصغيرين

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات الحكم على المتهم "البراء. م" بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الشروع في خطف طفلين في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

قالت حيثيات المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها وأطمأن اليها ضميرها وأرتاح اليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن الله تعالي قد شرع من فوق سبع سماوات سبع أن الخير وهو حلال الدنيا يليه حساب وحرامها هو الشر يليه عقاب رغبة منه في افراز جيل خلاق نابه يساعد في بناء ونماء المجتمع يكرم الصالح ويشد علي يده ويقوم الطالح ويأخذ بيده فالخير يمثله متخذي السبيل القويم ممن يتبعون القانون ويجتهدون في تجنب مخالفته والشر يمثله اصحاب النفاس الضعاف الذين لا يهتمون بمصالح مجتماعتهم ولا يلقوا بالا لسبل ارتقائها ولا يقيمون لمصحلتها وزنا فهدفهم الأوحد تحقيق أهدافهم الدنيئة ضارين بعرض الحائط كافة التقاليد القويمة والعادات الصحيحة والأخلاق الحميدة والتصرفات المستقيمة غير عابثين بتنميتها ولا بنائها فالمجتمعات السوية ملك للشرفاء من أفرادها الذين يعون قيمة مفهوم الصالح العام ويدافعون عنه باذلين في ذلك كل مرتخص وغال فهم طيبون نبتوا في أرض طيبة روتهم مياه طاهرة فأثمرت كل ما هو طيب أصلها ثابت وفرعها في السماء تذوقوا الحلال فاستساغوه ثم أحبوه ولفظوا الحرام فاستفبحوه ثم بغضوه وكرهوه.

وأحد أبرز الجرائم المجتمعية الماسة بالمواطنين وعلاقاتهم ببعضهم البعض هي جريمة اختطاف الأطفال فهي جريمة مذمومة تعد من المفاسد والآفات التي تبقي بأصحابها الي التهلكة تفسد الأعمال ونظلم القلوب وتفرق الجماعات وتغضب الله سبحانه وتعالي وتزرع المصائب والمحن وتهدم وتدمر المجتمعات وتقود الي نشوب النزاعات وتنشر الحقد والكراهية وتمحق الارزاق وتفسد الاخلاق وتضيع الحقوق وتغير الأحوال والثوابت وتقلب الموازين فيصير الباطل حق والخيانة أمانة والظلم عدل ما أصابت أي مجتمع الا وأدت لاسقاطه وانهياره وتفككه.

واضافت الحيثيات أنه فوجئت " مي.ص " والدة المجني عليهما الطفلين الصغيرين " مروان. أ " وشقيقه " سليم " الصغيرين بورود رسائل لهاتفها المحمول عبر أحد التطبيقات بزعم تنظيم الروضة محل ارتياد صغيريها لأحدي الحفلات الترفيهية وسوف يقوم معدي الاحتفالية بارسال سيارة لاصطحاب الصغيرين وأنار الله بصيرة والدة الصغيرين فثار الشك في ذهنها ودب القلق في قلبها فهاتفت مسئوولي ادارة الروضة والذين نفوا بدورهم ذلك الأمر فسارعت بابلاغ الشرطة وتم اعداد الأكمنة لضبط المتهمين وبتاريخ الواقعة تمكن معاون مباحث مدينة نصر أول من ضبط " زياد. م " المتهم الثاني بأمر الاحالة سبق الحكم عليه أسفل العقار الصغيرين وهو في طريقة للصعود للمسكن لاختطافهما حال تواجد حال تواجد كلا من المتهمين " أنس. ع " الاول بامر الاحالة سبق الحكم عليه و" البراء. م " الثالث بأمر الاحالة علي مسرح الجريمة للشد من أزره المتهم الثاني والتدخل لمساعدته في اتمام جريمتهم اذا لزم الأمر.

أكدت التحريات السرية التي اجراها معاوني مباحث مدينة نصر أول صحة ارتكاب المتهمين من الأول للثالث الواقعة بالاشتراك مع المتهمة " سمر. ع " المتهمة الرابعة بأمر الاحالة سبق الحكم عليهت لوجود خلافات بينها بين " أحمد. ي" والد الصغيرين وحيث ان الواقعة قد أستقام عليها الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من مفاد ما تطمئن اليه المحكمة مما شد به كلا من والدي المجني عليهما ومعاوني مباحث مدينة شرطة نصر أول.

شهادة الشهود

وأضافت التحقيقات شهادة والدة المجني عليهما الطفلين الصغيرين بورود رسائل لهاتفها المحمول عبر أحد التطبيقات بزعم تنظيم الروضة محل ارتياد صغيريها لأحدي الحفلات الترفيهية وسوف يقوم معدي الاحتفالية بارسال سيارة لاصطحاب الصغيرين فأبغت عقب التواصل مع مسئولي الروضة وبتاريخ الواقعة تمكن معاون مباحث مدينة نصر أول من ضبط المتهم الثاني أسفل العقار سكنها وأضافت أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة من خطف الطفلين.

وكشفت شهادة والد الطفلين " أحمد. ي " أنه وبصفته والد الطفلين وعلي اثر خلافات سابقة فيما بينه وبين مع المتهمة الرابعة اتفقت مع المتهمين علي ارتكاب الواقعة وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة هو خطف الطفلين.

وكشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول بأنه وعلي أثر بلاغ من والدة الطفلين أنتقل لمحل اقامتها وتمكن من ضبط المتهم الثاني أسفله وبمواجهته أقر بحضوره رفقة المتهمين الأول والثالث زاعما كونه أحد العاملين بالروضة لاقلال الطفلين قاصدا من ذلك خطفهما.

وكشفت شهادة رئيس مباحث مدينة نصر أول بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهمين من الأول للثالث بالشروع في خطف الطفلين بالاشتراك مع المتهمة الرابغة لوجود خلافات بينها وبين والد الطفلين.