مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة لـ حاتم صلاح عبر منصة watch it

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض المسلسل الدرامي الجديد على باب العمارة للفنان حاتم صلاح، والذى تنطلق أولى حلقاته، اليوم الأربعاء، على منصة Watch it الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة

ويتكون مسلسل على باب العمارة من 10 حلقات فقط وتنطلق أولى حلقاته اليوم الأربعاء، ويعرض المسلسل بواقع حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء بشكل حصري على منصة Watch it.

ومن المتوقع أن يحصد مسلسل "على باب العمارة" نسبة مشاهدة عالية، خاصة وان البرومو الدعائي والرسمي، نال نسبة مشاهدة عالية، وإعجاب الجمهور الذي ينتظر عرض حلقات المسلسل، كما قامت منصة Watch it بطرح بوسترات ترويجية منفردة وجماعية لأبطال المسلسل.

تفاصيل وأحداث مسلسل على باب العمارة

ويعد مسلسل على باب العمارة البطولة المطلقة الأولى للفنان حاتم صلاح، كعادة منصة واتش فى إطلاق النجوم الشباب بشكل مختلف، وهو أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية، وتأتي تلك التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذي حققه أيضا أبطال مسلسل ريفو، ومن قبله أبطال مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، والذي عُرض على المنصة في فبراير الماضي.

وتدور أحداث مسلسل على باب العمارة فى إطار لايت كوميدى، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وكشف البرومو الدعائي للمسلسل عن اسم الشخصية التي يلعبها وهي "عوض أبو حامد".

صناع وأبطال مسلسل على باب العمارة

مسلسل على باب العمارة يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.