الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب هانى خضر: الرئيس السيسى نجح فى تثبيت أركان الدولة وترشحه للانتخابات مطلب شعبى

النائب هاني خضر
النائب هاني خضر

قال النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، رسالة طمأنة للمصرين، مؤكدًا أن الرئيس السيسى نجح فى استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولًا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد.

طفرة كبيرة 


وأوضح خضر أن ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية يأتى لمواصلة النجاحات والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية، متابعا:" شهدنا طفرة كبيرة فى جميع المجالات خلال فترة تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، كما شهدنا إقامة مشروعات قومية عملاقة حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع".

وأشاد النائب هاني خضر، بكلمات الرئيس فى ختام مؤتمر "حكاية وطن" التي شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم ووعده بأن تكون تلك الفترة امتداد لسعي مصر وشعبها، وإعلانه تجديده للعهد لاستكمال المسيرة نحو واقع يفيض بالخير والسلامة وحياة سياسية مفعمة بالحرية دون تجاوز أو تجريح، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لمطالبة القوى السياسية وإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأوضح خضر أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة تتسم برؤية سياسية قادرة على تحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصرى، وترسيخ قواعد وأهداف الجمهورية الجديد، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو رجل المرحلة القادمة، عرفانًا بما قدمه فى بدايات أعقاب يناير 2011 وصولا إلى 30 يونيو2013، حيث استطاع أن يحافظ على الدولة المصرية من مرحلة اللاعودة.

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