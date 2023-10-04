الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 11 ألف رأس أغنام ضد "طاعون المجترات" بالغربية

تحصين
تحصين

أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الأربعاء، 11 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام  والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

المستهدف تحصينه

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام والماعز" يبلغ 41 ألفًا و688 رأس تقريبًا.

ودعا "أنور"، جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

الطب البيطرى بالغربية لتحصين الأغنام والماعز طاعون المجترات الصغيرة الثروة الحيوانية أعمال الإرشاد والتوعية

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