كيف حافظت الدولة على استقرار إمدادات الوقود خلال الـ10 سنوات الماضية؟

رغم التحديات العالمية

في أعماق الصحراء القاحلة وعلى أرض مصر الطيبة، تجسدت أحلام الإبداع والتحدي كنجمة منيرة تتلألأ في سماء صناعة البترول والغاز وصناعة التعدين، قد أتت هذه الأحلام إلى حيز الواقع بفضل جهود مخلصة وإرادة قوية.

دعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتقف صناعة البترول والغاز المصرية أمام تحديات كبيرة، لكنها استطاعت تحقيق إنجازات رائعة خلال الـ10 سنوات الماضية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، خلال هذه الفترة، تمت تلبية احتياجات السوق المحلية بنجاح، حيث بلغ إجمالي إنتاج المنتجات البترولية والغاز 692 مليون طن، ما أدى إلى تحقيق استقرار كبير في توفير هذه المنتجات في السوق المحلية، ما أدى إلى إنهاء الأزمات والاختناقات.

إنتاج الغاز الطبيعي

إلى جانب ذلك، شهدنا ارتفاعًا في إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد وإنتاج فائض يتم تصديره، وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية، مما يمثل حوالي 56% من إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز لها منذ بداية نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981.

إحلال الغاز الطبيعي محل أسطوانات البوتاجاز

كما تم إحلال الغاز الطبيعي محل أسطوانات البوتاجاز بنجاح، وذلك بنحو 143 مليون أسطوانة خلال الـ10 سنوات الماضية، ومن خلال مبادرة حياة كريمة، وتم تنفيذ مشروعات لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمدن والقرى مع تسهيل تكلفة التوصيل للعملاء.

الشبكة القومية للغاز

ونفذت مصر أيضًا وشغلت عدة خطوط غاز رئيسية لتعزيز الشبكة القومية للغاز بإجمالي طول يبلغ حوالي 1234 كم، بتكلفة تقدر بحوالي 19 مليار جنيه، هذه الخطوط تمثل دعمًا مهمًا للقطاع الكهربائي ومحطات الكهرباء العملاقة في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف ومناطق الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

صناعة التعدين

وفيما يتعلق بصناعة التعدين، شهدت مصر زيادة كبيرة في إنتاج الخامات والمنتجات التعدينية، حيث ارتفع الإنتاج من حوالي 8 ملايين طن في عام 2017/ 2018 إلى حوالي 11 مليون طن في عام 2022/ 2023، بزيادة نسبتها حوالي 32%.

البتروكيماويات

وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات، تم تشغيل مشروعات جديدة لزيادة إنتاج الوقود وتقليل الاستيراد، مما ساهم في تعزيز الصناعة المحلية.