الباز: الرئيس السيسى حاكم صالح يقدم للناس ما يحتاجونه لا ما يريدونه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حاكم صالح يقدم للناس ما يحتاجونه لا ما يريدونه، رغم أن ذلك يؤثر على شعبيته.

الباز: الرئيس السيسي يقدم للناس ما يحتاجونه

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الرئيس السيسي كان من الممكن أن يقدم للناس ما يريدونه وهو سهل، لكنه اختار أن يقدم لهم ما يحتاجونه، وهو بناء الدولة وتنميتها.

وأردف: "ما يحتاجه الناس يختلف عما يريدونه، وكذلك لو سألت أولادك عما يريدونه سيطلبون أشياء مثل طعام سريع من الخارج، أو حلويات، لكن الشىء الذي يحتاجونه، هو الطعام الصحي، وهذا يفعله الرئيس السيسي، والحاكم الصالح هو من يقدم للناس ما يحتاجونه حقًا".