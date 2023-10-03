لشهر أكتوبر خصوصية فى قلب كل وطنى، ووطنية، محب لمصر، وهو شهر الفخر والفرح، وشهر استرداد الأرض، وشهر استرداد الكرامة.

وشهر العبور الذى شهدنا فيه ملحمة بطولة لرجال الجيش المصرى فى الساعة الثانية من يوم السبت ٦ أكتوبر ١٩٧٣/١٠ رمضان ١٣٩٣، إن هذا الشهر أيضًا يتواكب مع العبور إلى الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو العبور الثانى فى تاريخ الوطن من أجل تأسيس الجمهورية الجديدة التى يتمتع فيها كل مواطن بحياة كريمة آمنة وسكن مناسب وصحة جيدة، والتى تزامن مع الإعلان عنها إطلاق عدة مبادرات تحسن من نوعية حياة الأهالى فى مختلف أنحاء مصر.

ومنها «حياة كريمة» و«١٠٠ مليون صحة»، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، والاهتمام بقطاع الزراعة والتصدى لحروب الجيلين الرابع والخامس، وبناء عقول تتصدى لتحديات العصر الحديث، وتواجه محاولات السيطرة عليها وتنمية الإنسان، بحيث يصبح قادرًا على التعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وهى جمهورية تحترم حقوق الإنسان وتحترم حقوق المرأة، وتحترم الحريات المسئولة التى تعلى مصالح الوطن واستقراره وأمانه، وهى جمهورية تكفل حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وتقوم على مبادئ الديمقراطية وإقامة تحالفات دولية تضمن تحقيق المصالح المشتركة ومصالح الدولة المصرية، والحرص على انتهاج سياسة السلام مع كل الدول، وتنمية قدرات الشباب، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل مع بناء دولة قوية قادرة على حماية مصالحها وأراضيها وذات مكانة تليق بها وسط العالم.

إننى آمل أيضًا أن يكون العبور إلى الجمهورية الجديدة بكل مواصفاتها ومبادراتها المبشرة متضمنًا حماية كل عناصر التنوير وتجلياته، والتصدى بحزم وبقوانين رادعة لأى تيارات تنشر أفكار التطرف والعنف والتشدد وتهميش المرأة، أو تعمل تحت الأرض لتدمير العقول ونشر الفتن وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى والبلطجة أو تغييب العقول، وأنا أتوقف عند كلمة التنوير لأنها كلمة مهمة جدًا فى حياتنا، ولكنّ الكثيرين لا يتوقفون عندها، إن التنوير، بمعناه الواسع، هو عبور إلى النور وإلى العلم والمعرفة والازدهار والعمل الجاد والإنتاج والمساهمة فى صنع مستقبل أفضل للوطن والحفاظ على عناصر الهوية المصرية والاعتزاز بها.

إن هذا العبور إلى النور أمر لا بد أن نركز عليه فى الجمهورية الجديدة، فلا تزال هناك تيارات تعمل من تحت الأرض أو تعمل فى الخفاء لتشويه كل إنجاز ولتشويه أى نجاح، وتشويه كل تقدم ولوضع الملح على أى حدث يجلب لنا الفرحة أو الزهو أو الفخر. إن هناك مَن يحيكون المكائد ظنًا منهم أنهم يمكنهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو إعادة أيام الفوضى أو إعادة تيارات الظلام لتغييب العقول، إلا أننى أرى أنهم واهمون وأن الشعب المصرى، الذى تحمل سنوات صعبة واستطاع أن يحافظ على الاستقرار، لن يسمح بعودة الظلام ولا بعودة الفوضى.

إن هناك أيادى تعمل فى الخفاء حاليًا، وهم يعملون لتدمير وتفتيت وحدة الشعب المصرى المخلص لوطنه ويحاولون إضعاف مبدأ اليد الواحدة التى مكنتنا من أن ننتصر فى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، هذه الثورة التى كانت شعبية هادرة تضم مختلف فئات الشعب المصرى، إذ كانت تضم الكبار والصغار والجدات والمسنين والأمهات والبنات والأطفال.

ويومها خرج الملايين ليشاركوا فى ثورة ٣٠ يونيو، كما شاركت أسر مصرية بأكملها، وكانت الأصوات تعلو إلى عنان السماء بعبارة تقول «ارحل.. ارحل»، مطالبين بأن يرحل التيار الظلامى الذى تواطأ مع الدول الغربية لتدمير مصر، والذى كان يهدف إلى تقسيمها وبث الفتنة بين ربوعها من خلال تنفيذ خطة دولية وضعت فى أدراج الكونجرس الأمريكى منذ سنة ١٩٨٣، التى وضعها عضو الكونجرس الأمريكى برنارد لويس، ذو الميول الصهيونية، وبهدف أن تصبح إسرائيل قوة كبرى، وتتفتت الدول العربية إلى ٤٤ دويلة صغيرة تتقاتل بعضها مع بعض، وهكذا تضمن أمريكا قوة إسرائيل، وتضمن ألا يكون هناك ما يسمى بالوطن العربى.

وكانت قد بدأت منذ نهاية التسعينيات مقدمات تمثلت فى استبدال كيان أو كلمة الوطن العربى لتبث بدلًا منها كلمة الشرق الأوسط الكبير، ولم يفهم الكثيرون أبعاد هذا المخطط لأنه لم يتوارد إلى فكرهم أن هذه الخطة التى وضعت فى أدراج الكونجرس قد بدأت التنفيذ مع كلمة الشرق الأوسط الكبير الذى يضم دويلات متناحرة ومتصارعة، أما أقوى دولة فى المنطقة، وفقًا لهذه الخطة الشيطانية، فستكون إسرائيل حتى تضمن أمريكا بقاءها وهيمنتها وسيطرتها على ثروات ومقدرات دول الوطن العربى التى كانت تشكل قوة فى مواجهة أى اعتداء يقع أى واحدة منها، وهكذا كان الهدف واضحًا لدى من يعقلون الأمر، ولدى من يفكرون أو يعرفون بواطن الأمور ولدى السياسيين المخضرمين فقط.

إلا أن معظم أبناء الشعب المصرى لم يفطنوا أو يدركوا أبعاد هذه الخطة الشيطانية التى بدأ تنفيذها فى عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بخطى متسارعة مع كونداليزا رايس التى ابتكرت كلمة «الفوضى الخلاقة»، أى هدم الدول ثم إعادة بنائها بشكل آخر وفقًا لمخطط التقسيم الأمريكى الذى وافق عليه حينذاك الكونجرس الأمريكى فى عام ١٩٨٣ إلى أن يحين وقت ملائم لتنفيذه.

وهكذا اندلعت أحداث ٢٠١١ بدءًا بتونس، وبدأ الهدم تحت عبارة براقة هى «ثورات الربيع العربى»، التى كانت حركات التخريب والدمار للوطن العربى ولم تسلم من هذا التخطيط والتدمير سوى مصر والسعودية واستعصت مصر على التقسيم وثار الشعب المصرى مطالبًا برحيل الإخوان الظلاميين، وبدأ التغيير بثورة الشعب ووقوف الجيش والشرطة لحماية الإرادة الشعبية وحمل الفريق عبدالفتاح السيسى، حينذاك، كفنه على يده، وقرر إنقاذ الشعب المصرى والانصياع للإرادة الشعبية، ثم أعلن خارطة الطريق وبدأت الفترة الانتقالية بعد رحيل الإخوان الظلاميين، أعقبتها إقامة انتخابات نزيهة وتم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٣ يونيو ٢٠١٤ بأغلبية ساحقة.

واتجه بعد أن تولى المسئولية بخطوات سريعة لإنقاذ الوطن وحمايته من المتربصين به، والقضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والأمان، والاتجاه نحو إعادة بناء الوطن على أسس جديدة، وتحت قيادته تمكن أبطالنا من رجال الجيش المصرى والشرطة المصرية من تصفية آخر معاقل الإرهاب، ولا تزال معركتنا مع الإرهاب مستمرة ولا بد أن نظل منتبهين إلى التصدى لأفكار وأكاذيب التيارات الظلامية وكتائبها الإلكترونية التى تحاول أن تشوه الإنجازات التى حدثت فى عهد الرئيس السيسى والتقدم الذى حدث فى كل نواحى الحياة معه والإنشاءات والطرق والكبارى والجسور.

وأيضًا القضاء على العشوائيات وفى الإسكان الشعبى النظيف والصحى وفى برامج دعم المحتاجين والفقراء، وفى برامج دمج ورعاية ذوى القدرات الخاصة وأيضًا فى تسليح الجيش المصرى ليصبح جيشًا قويًا قادرًا على صد أى محاولات للعدوان على مصر أو الاعتداء على أى شبر من أرضها الطاهرة المقدسة، ولا بد من أن نذكر أنه من أهم الذى تحقق فى عهد الرئيس السيسى نقلة عادلة نحو إعلاء مكانة المرأة فى المجتمع، وتعيينها فى مناصب عليا وتمت زيادة عدد الوزيرات ونائبات البرلمان والشورى، وتم تعيين محافظات وقاضيات فى مجلس الدولة، كما وجه بتغليظ بعض العقوبات على بعض ممارسات وجرائم العنف ضد المرأة.

إننا الآن فى شهر العبور، وتحقيق الانتصار للقوات المسلحة المصرية على جيش إسرائيل الذى كان يحتل الأرض المصرية فى ٥ يونيو ١٩٦٧، وجاءت حرب أكتوبر بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تمكنت القوات المسلحة المصرية من عبور قناة السويس، واقتحام خط بارليف المنيع، وتم استرداد الأرض المصرية كاملة بعد وقف إطلاق النار وبعد إجراء جولات طويلة من المفاوضات بين مصر وإسرائيل.

وأكتوبر أيضًا شهر العبور نحو الجمهورية الجديدة، حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ أيام إلى إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة التى من المقرر أن تكون فى ١٠ و١١ و١٢ من شهر ديسمبر المقبل، ولهذا فإننا نأمل فى أن يستكمل الرئيس السيسى مسيرته الشجاعة فى العبور إلى حياة أفضل للشعب المصرى، وتأسيس جمهورية جديدة مصرية متقدمة وحديثة ذات مواصفات نحلم بأن تتحقق للمواطن والمواطنة المصرية فى فترة رئاسية جديدة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة، إن شاء الله.