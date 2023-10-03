(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

غداة حلول الذكرى الثلاثين لتوقيع "إتفاق أوسلو"، في العاصمة النرويجية، بين الدولة الصهيونية ومُنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المُنقضي، تساءل الكثيرون من الخبراء والسياسيون، ومنهم "د.عبد العليم محمد"، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة "الأهرام"، الخبير الكبير في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، عما "بقي من أوسلو بعد ثلاثين عامًا؟"، وهو تساؤل مُلح ومشروع، خاصةً وأن يومًا واحدًا لا يكاد يمر، دون سقوط شهداء، ومُصابين، ومُعتقلين، ومُطاردين من أبناء الشعب الفلسطيني، فضلًا عن هدم البيوت، ومُصادرة الأراضي، ونهب الثروات، وتخريب الحقول، وتضييق هامش الحريات البائس المتاح لأصحاب الأرض، حتى لم تعد المساحة التي يقطن بها الفلسطينيون تُمثل "أكبر سجن في العالم" كما وصفه بعض المراقبون الأجانب وحسب، وإنما أصبح المنهج الذي تمارسه اسرائيل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، هو تكرار إجرامي لنظام الفصل العنصري (الأبارتايد)، الذي مارسته الأقلية البيضاء، في جنوب أفريقيا، قبل انهيارها وسقوط حكمها!

وقد تلاعب صائغو اتفاق "أوسلو" ورُعاته، على أرض الواقع، بالحقوق الفلسطينية المشروعة، واكتفوا بمنح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا شكليًا ومنقوصًا، وتنصَّلوا من طرح ومناقشة القضايا الأساسية وبحث جوهر الأزمة ولُب الصراع: أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المُشردين في أرجاء المعمورة، ووضع مدينة القدس، وقضايا الحدود والمياه وغيرها من الأمور الأساسية، ما أتاح للحكومات الصهيونية المُتعاقبة فرص التلاعب والالتفاف والتآمر، بهدف تفريغ الاتفاق من مضمونه المحدود، وهو ما عناه "رئيس الوزراء الأسبق، "أيهود باراك"، حين ادَّعى، عام 2000، بـ "عدم وجود شريك فلسطيني للسلام"، الأمر الذي منح إسرائيل الفرصة ـ عبر سياسة "الأمر الواقع" ـ لفرض التهويد المُتتابع للأرض الفلسطينية، وتوسيع نطاق الاستيطان الصهيوني شيئًا فشيئًا، حتى التهم أغلب مساحة أرض فلسطين، تحت سمع وبصر العالم كله.

ومن منظور آخر، فقد تواكب مع تَقَدُّم المشروع الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني، انكشاف ادعاءات الفكرة الصهيونية بانتمائها إلى الأفق العلماني، والأيديولوجيا التقدمية، وزعمها الانحياز إلى قيم العدل والمساواة، وتظاهرها بمد يد السلام والتعاون للعرب، وأدى طغيان قوة وتأثير الجماعات والأحزاب والجماعات الدينية المُتطرفة على السياسات (اليمينية)، وتَعَـَمُّق هذا التأثير على امتداد حكومات "بنيامين نتنياهو" وحتى الآن، إلى تزايد سطوتها يوم بعد آخر، ما شجعها على مُمارسة عمليات الابتزاز السياسي الدائم لفرض نفوذها وتعظيم مصالحها، وبالذات في الموقف العدائي والعدواني ضد الفلسطينيين، والضغط لتوسيع المستوطنات، وتوسيع نطاق هجمات قُطعان المستوطنين، والتعنُّت في قضية الأسرى وحقوقهم،... إلخ؛ حتى أن الحكومة الراهنة لـ "بنيامين نتنياهو"، ضمّت عددًا من رموز الإرهاب والتطرُّف والكراهية للعرب والفلسطينيين، لم يسبق أن وصلوا إلى هذه المرتبة من قبل، فتألفت حكومته الأخيرة ـ إضافةً إلى حزب "الليكود"ـ من مجموعة من الأحزاب والشخصيات التي تمثل كوكبة من عُتاة الإرهابيين والمُتطرفين، على رأسها "حزب الصهيونية الدينية" بقيادة "بتسلئيل سموتريتش"، إلى جانب حزب "عوتسماه يهوديت" بقيادة "ايتمار بن غفير"، وحزب "نوعم" بقيادة "آفي ماعوز"، وهي أحزاب تعكس سطوة تيار الصهيونية الدينية المُتطرفة، والعنصرية المُتأججة، المُتحمسة للاستيطان على كل أراضي الضفة الغربية والقدس، وطرد الفلسطينيين، و"تحرير" المسجد الأقصى، والتحريض على استخدام القوة والعنف لـ "تنظيف" الأرض المُقدّسة!، وهي ذات الأحزاب والجماعات والشخصيات التي دعت إلى، ودعمت "الانقلاب" على "القيم الديمقراطية" المزعومة، التي دائما ما كان الكيان الصهيوني يُباهي بها، ويزعم أنه في ذلك الاستثناء الوحيد في المنطقة!

وهكذا فقد اجتمع لحكومة "بنيامين نتنياهو" الأخيرة "الأسوأين":

على المستوى المحلي والشأن الداخلي ما اعتُبرَ انقلابًا على "القيم الليبرالية" المُتَرَسِّخة، بسن تشريعات جديدة تُحد من سُلطة القضاء واستقلاليته، وخاصةً فيما يخص تفويض صلاحيات المحكمة العُليا، التي تمثل المستوى الأرفع للقضاء في إسرائيل، وهو الأمر الذي فجَّرَ سيلًا من الاعتراضات والتظاهرات والاصطدامات السياسية والعملية، منذ بدايات هذا العام وحتى الآن!

وعلى مستوى وضع أبناء الشعب الفلسطيني الصامد، الذي يتعرض لأبشع صور العنف والحصار والإهانة والعدوان، حيث بدا الوجه الصهيوني القبيح، بعد أن انزاح القناع، في أبشع صورة وأسوأ ملمح، وانفضح جوهر المُمارسات الإسرائيلية، بشكل واضح وصريح، كشاهدٍ لا يكذب على المُمارسات الإجرامية المُدانة دوليًا، مثل جرائم "التطهير العرقي" ( Cleansing Ethnic (،التى تُعَرَّف باعتبارها: "سياسة واضحة جدًا لمجموعة ما من الأشخاص تقوم بشكلٍ منهجي باجتثاث مجموعة أخرى من منطقة ما على أساس أصولها الدينية أو العِرقية أو القومية، وتتضمن هذه السياسة استخدام العنف، وكثيرًا ما ترتبط بالعمليات العسكرية، وهي تحقق غايتها باستخدام كل الوسائل، من التمييز حتى الاستئصال، بما يستتبعه من انتهاك حقوق الإنسان، والشرائع الإنسانية الدولية"، وكلها سمات تنطبق كل الانطباق على ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين والعرب، عيانًا بيانًا، دون خشية من ملام، أو خوف من عقاب، لا من العالم ولا من الدول العربية جمعاء!

وعلى ذلك فقد وصلت الأمور في الكيان الصهيوني إلى ذروة من التناقض غير مسبوقة، دفعت العديد من المفكرين والمواطنين العاديين إلى طرح أسئلة "وجودية"، تُشكك في ماهية هذه الدولة، وفي قدرتها على البقاء والاستمرار في الحياة وهي على هذه الوضعية الحرجة، ترقص على سطح من الحديد والنار، وهو الوضع الذي يصفه الكاتب الإسرائيلي "يعقوب بن أفرات" قائلًا: "اليوم يُمثل الصراع الداخلي في المجتمع الإسرائيلي هاجس الإسرائيليين جميعًا، حيث أصبح الخلاف على هوية (الدولة)، التى وصلت إلى شفا هاوية، بحيث لم يعد مُمكنًا لطرفي النزاع أن يجدا طريقة لحله"!

وفيما يخص مُرتكز الصراع الوجودي الثاني، أي الموقف من الشعب الفلسطيني وحقوقه، فيرى "بن أفرات" أن الاعتقاد "بعدم وجود حل للقضية الفلسطينية" أصبح سائدًا في أوساط الأحزاب الصهيونية"، والعمل "من أجل إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع والقدس أصبح اليوم شيئ من الماضي، أولًا بسبب انتشار الاستيطان، وثانيًا بسبب الفشل الذريع لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المُستقلة!"، انتهى كلام "بن أفرات"، لكن وجب الإشارة إلى أن "الفشل الذريع" المُشار إليه، خُطط له من أول لحظة، وتم تنفيذه بمهارة واحترافية، يجب الاعتراف بها، حتى تحقَّق!

وعودة إلى ذي بدء، في مُحاولة للإجابة على التساؤل المطروح في المُقدمة عما "بقي من أوسلو بعد ثلاثين عامًا؟"، يمكن القول أن ما بقي من الاتفاق بعض الوظائف الروتينية لهيكل دويلة فلسطينية منزوعة القوة والقدرة والاستقلال وشروط الحياة والنمو، في مواجهة شراسة عدو مأزوم يعرف أن هزيمته الأولى هي هزيمته الأخيرة، ومن هنا وجب الحذر!

