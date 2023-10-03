الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

لجميع المؤهلات.. مواعيد تقديم الجيش دفعة يناير 2024

تقديم الجيش
تقديم الجيش

ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل مواعيد تقديم الجيش دفعة يناير 2024 مع إعلان الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2024 والتي تم استقبالهم من 30 سبتمبر الماضي.

مواعيد تقديم الجيش دفعة يناير 2024 

في التقرير التالي نعرض تفاصيل مواعيد تقديم الجيش دفعة يناير 2024 وفق ما  تم إعلانه لجميع المؤهلات. 

بداية من 18 أكتوبر 2023 يبدأ استقبال المؤهلات العليا بمكاتب التجنيد والتعبئة من مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12  من جميع السنوات حتى عام 2003 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر أغسطس 2023.

وكذلك الحال بالنسبة لخريجي كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى أخر أغسطس 2023، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة. 

ويكون تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2023 حتى 23 نوفمبر 2023. 

وبداية من 12 نوفمبر 2023 يتم استقبال المؤهلات فوق المتوسطة بمكاتب التجنيد والتعبئة وهم مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر يوليو 2023، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

ويكون تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 25 نوفمبر وحتى 27 نوفمبر 2023.

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تم فتح مكاتب التجنيد والتعبئة  بالفعل منذ 30 سبتمبر الماضي أمام المؤهلات المتوسطة وهم مواليد أشهر (يناير - فبراير - مارس) عام 2004 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2022/2023، وكذا مواليد أشهر (يناير - فبراير - مارس) عام 2003 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2022/2023، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم اعتبارًا من 30/09/2023.

الكشف الطبي بمناطق التجنيد

وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة من 14 أكتوبر 2023  وحتى 1 نوفمبر 2023.

من يوم 18/ نوفمبر 2023  يتم استقبال غير ذوى المؤهلات (العاديين) بمكاتب التجنيد والتعبئة وهم مواليد أشهر (يناير  - فبراير - مارس) من عام 2004 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

ويكون تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من  28 نوفمبر  وحتى  ديسمبر 2023. 

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