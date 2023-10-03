ضمن رؤية مصر 2030.. مشاريع اقتصادية تحافظ على البيئة (فيديو)

رصدت قناة إكسترا نيوز، بناء الدولة المصرية مشاريع اقتصادية تحافظ على البيئة.

وتعمل الدولة المصرية على تعزيز العمل في مجالات حماية البيئة والمناخ بهدف الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية لتقليل الهدر والنفايات ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف 80% من النفايات البلدية المستهدف جمعها.

وذكرت إكسترا نيوز، إلى أنه تم تحديد نسبة 10% كحد أقصى للفائد المائي من معالجة المياه، وأنه يتم العمل على تأسيس 51 مصنعا لإعادة التدوير و421 محطة لمعالجة مياه الصرف.

مشاريع تحافظ على البيئة

ولفتت إلى أنه فقًا لخطة الدولة لتدشين مشاريع اقتصادية تحافظ على البيئة، فإنه تم تشغيل 16 محطة إرشاد بالطاقة المتجددة في قناة السويس، كما تدشين أول مصنع في العالم بتحويل المخلفات إلى هيدروجين، وأنه تشغيل أول محطة لإنتاج الهيدروجين في العين السنة بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات.

وتابعت: "إنشاء أكبر محطة معالجة في العالم بطاقة 5.6 مليون م3 /اليوم ببحر البقر، ساهم إنشاء محطة الحمام بطاقة 6.5 مليون م3/ اليوم في تقدم مكانة مصر العالمية في ذلك المجال".

واختتمت "سنوات الاستقرار والتنمية جعلت مصر على الطريق الصحيح نحو المستقبل".