نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية تشكر الرئيس على ترشحه

أعربت نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، اليوم الثلاثاء، عن شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على ترشحه رئيسًا للجمهورية.

وقال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة، في خطاب وجهه للرئيس السيسي: "يسعدنا أن نتقدم لفخامة الرئيس والقائد عبدالفتاح السيسي منقذ مصر وقائد سيرتها نحو صنع التقدم والرخاء لشعبها الأبي.. على استجابته لنداء الواجب.. نداء الوطن نداء الحق نحو استكمال مسيرة العطاء والبناء من بناء مصر الحديثة مصرنا الغالية، التى تنعم فيها بالاستقرار والأمان، وتتطلع معه لمزيد من التقدم والازدهار في مسيرة المستقبل".

وأضاف الفقي: "إن استجابته لنداء الوطن لهو أمر مقدر، وندعو الله سبحانه وتعالى لسيادته ولمصرنا العزيزة الغالية بكل التوفيق والنجاح".