الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية تشكر الرئيس على ترشحه

المهندس خالد الفقي
المهندس خالد الفقي

أعربت نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، اليوم الثلاثاء، عن شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على ترشحه رئيسًا للجمهورية.

وقال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة، في خطاب وجهه للرئيس السيسي: "يسعدنا أن نتقدم لفخامة الرئيس والقائد عبدالفتاح السيسي منقذ مصر وقائد سيرتها نحو صنع التقدم والرخاء لشعبها الأبي.. على استجابته لنداء الواجب.. نداء الوطن نداء الحق نحو استكمال مسيرة العطاء والبناء من بناء مصر الحديثة مصرنا الغالية، التى تنعم فيها بالاستقرار والأمان، وتتطلع معه لمزيد من التقدم والازدهار في مسيرة المستقبل".

وأضاف الفقي: "إن استجابته لنداء الوطن لهو أمر مقدر، وندعو الله سبحانه وتعالى لسيادته ولمصرنا العزيزة الغالية بكل التوفيق والنجاح".

الرئيس السيسي ترشيح السيسي نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية شكر وتقدير

مواد متعلقة

في عهد «السيسي».. 100 مليار جنيه استثمارات لدعم البنية التحتية بقطاع الاتصالات

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

"الدستور" يكشف سيناريوهات قيادة "المقاصة" بعد استقالة "راشد"

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

"التعاون الإسلامى" تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمى

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس