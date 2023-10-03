الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

"الداخلية" توزع هدايا على المسنين والمرضى بالمستشفيات

جريدة الدستور

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "رد الجميل"، حيث نظمت زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وتوزيع الهدايا العينية عليهم، ذلك بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.

احتفالية لكبار السن

كما نظمت الوزارة احتفالية لعدد من المواطنين من كبار السن بمقر أحد أندية الشرطة بالقاهرة، حيث تم استقبالهم واصطحابهم فى رحلة نيلية، وتضمن برنامج الحفل عروضًا وفقرات مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم، لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الاحتفالية.

تأتي تلك المبادرة فى إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات، ولاقت تلك المبادرة استحسان وشكر من المواطنين كبار السن الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية

وزارة الداخلية مبادرة رد الجميل ن نزلاء دور الرعاية الخدمات الطبية ل أندية الشرطة

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