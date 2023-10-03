الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمال الكيماويات يشكرون الرئيس السيسى على ترشحه لولاية رئاسية جديدة

السيسي
السيسي

أعرب مجلس إدارة النقابة العامة لعمال الكيماويات عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة اليوم، أعرب فيه عماد حمدي علي، رئيس مجلس الإدارة، عن دعم العمال الكامل للرئيس السيسي في مسيرته لاستكمال خارطة الطريق من المشروعات الاستراتيجية وحفاظا على الأمن والأمان.

نقدّر جهود الرئيس 

وأكد البيان أن عمال الكيماويات يقدرون جهود الرئيس السيسي في دعم قطاع الصناعة الكيميائية، وتوفير فرص العمل للمصريين، وتعزيز الأمن القومي.

وأضاف البيان أن عمال الكيماويات سيواصلون دعمهم للرئيس السيسي في مسيرته لتحقيق مزيد من الإنجازات لصالح مصر والشعب المصري.

وجاء نص البيان كالتالي:

بيان النقابة العامة للكيماويات

يتوجه مجلس إدارة النقابه العامة للكيماويات بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستجابته لنداء الملايين من عمال مصر والترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال خارطة الطريق من مشروعات استراتيجية وحفاظا على الأمن والأمان.

بالتوفيق دائما سيادة الرئيس وعمال مصر دائما معك داعمين كما كنت دائما معهم

رئیس مجلس إدارة النقابة العامة عماد حمدى على

عمال الكيماويات الرئيس السيسي الصناعة الكيميائية المشاريع الاستراتيجية

مواد متعلقة

في عهد «السيسي».. 100 مليار جنيه استثمارات لدعم البنية التحتية بقطاع الاتصالات

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور