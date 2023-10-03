عمال الكيماويات يشكرون الرئيس السيسى على ترشحه لولاية رئاسية جديدة

أعرب مجلس إدارة النقابة العامة لعمال الكيماويات عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة اليوم، أعرب فيه عماد حمدي علي، رئيس مجلس الإدارة، عن دعم العمال الكامل للرئيس السيسي في مسيرته لاستكمال خارطة الطريق من المشروعات الاستراتيجية وحفاظا على الأمن والأمان.

نقدّر جهود الرئيس

وأكد البيان أن عمال الكيماويات يقدرون جهود الرئيس السيسي في دعم قطاع الصناعة الكيميائية، وتوفير فرص العمل للمصريين، وتعزيز الأمن القومي.

وأضاف البيان أن عمال الكيماويات سيواصلون دعمهم للرئيس السيسي في مسيرته لتحقيق مزيد من الإنجازات لصالح مصر والشعب المصري.

وجاء نص البيان كالتالي:

بيان النقابة العامة للكيماويات