تداول 11 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 654 شاحنة و114سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 371شاحنة و92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 283شاحنة و22 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن و182 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج، يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1110 راكب بموانيها.