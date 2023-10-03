مصرع 3 شباب بسباق موتوسيكلات في الشرقية

لقي 3 شباب مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق سريوه الترزى بنطاق مركز بيلا، بسبب القيادة بسرعات عالية، بمحافظة الشرقية.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق سريوه الترزي، نتج عنه وفاة 3 شباب متأثرين بإصابتهم داخل مستشفى بيلا المركزي.

على الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بيلا إلى موقع الحادث، ومستشفى بيلا المركزي، حيث تبين وفاة كل من عبد الرحمن مسعود عبد الحق 18عاما، ورمضان محمد جودة 18 عاما، ومحمود خالد عبد المقصود 18عاما، وجميعهم مقيمين بقرية سريوة الكبري التابعة لمركز بيلا.

تحرر محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.