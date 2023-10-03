الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و654 شاحنة و114 سيارة.

 وقد شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 371 شاحنة و92 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 283 شاحنة و22 سيارة . 
 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس.

 كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن و182 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، سينا وبريدج، يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي إكسبريس متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1110 ركاب بموانيها.

مرسى علم تستقبل 8 آلاف سائح على متن 16 طائرة اليوم 

وفي سياق آخر،  يستعد مطار مرسى علم  الدولي علي مدار ساعات اليوم الثلاثاء، لاستقبال عدد 16 رحلة طيران دولية أوروبية، علي متنها 8 آلاف سائح، ضمن 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل.

وتعمل السلطات المختصة بمطار مرسى علم، على تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.

وكشفت جداول الوصول لرحلات اليوم بمطار مرسى علم الدولي، أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 5 من إيطاليا، 4 من التشيك، رحلة من بولندا ورحلتان من سويسرا، ورحلتان داخليتان ورحلة من هولندا ورحلة من ألمانيا. 

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى غدٍ الجمعة، 131 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا مطار مرسى علم رحلة طيران ميناء نويبع

مواد متعلقة

الآلاف يدعمون ترشح الرئيس السيسى فى أكبر ميادين البحر الأحمر

فى حب مصر.. الآلاف يحتشدون لدعم السيسى فى الغردقة بالبحر الأحمر (فيديو)

احتفالية "في حب مصر" بالبحر الأحمر: "ترشيح الرئيس السيسي مطلب شعبي" (صور)

بالأعلام ولافتات تأييد الرئيس.. التجيهزات النهائية للاحتفالية الكبرى بالبحر الأحمر (صور)

أهالى حلايب وشلاتين يحررون توكيلات للرئيس السيسى

اليوم.. وصول 23 رحلة طيران سياحى دولى لمطار مرسى علم

فحص 1370 مواطنًا فى قافلة علاجية بالبحر الأحمر

لدعم السيسى.. الشباب يتصدرون المشهد أمام الشهر العقارى فى البحر الأحمر

الأكثر قراءة

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

السيطرة على حريق داخل السوق التجارية خلف مسجد السيدة زينب دون إصابات

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامى" تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمى

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى