تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و654 شاحنة و114 سيارة.

وقد شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 371 شاحنة و92 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 283 شاحنة و22 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن و182 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، سينا وبريدج، يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي إكسبريس متجهة إلى جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1110 ركاب بموانيها.

مرسى علم تستقبل 8 آلاف سائح على متن 16 طائرة اليوم

وفي سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولي علي مدار ساعات اليوم الثلاثاء، لاستقبال عدد 16 رحلة طيران دولية أوروبية، علي متنها 8 آلاف سائح، ضمن 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل.

وتعمل السلطات المختصة بمطار مرسى علم، على تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.

وكشفت جداول الوصول لرحلات اليوم بمطار مرسى علم الدولي، أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 5 من إيطاليا، 4 من التشيك، رحلة من بولندا ورحلتان من سويسرا، ورحلتان داخليتان ورحلة من هولندا ورحلة من ألمانيا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى غدٍ الجمعة، 131 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.