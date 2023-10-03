الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب التجمع: السيسى قدم مبادرة عظيمة جدًا وهى الحوار الوطنى

حكاية وطن
حكاية وطن

قال الدكتور سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن حكاية وطن السردية الوطنية العظيمة التي تمت خلال الثلاثة أيام الماضية لم نكن من الممكن أن نسمعها أو أنها تُقال من الأساس لو لم يقود الرئيس عبدالفتاح السيسي مدعومًا من قبل الشعب المصري، مشروع وطني للحفاظ على الدولة المصرية، في مواجهة تنظيم إرهابي مدعومًا من الخارج يستهدف تفكيك الدولة المصرية. 

الرئيس السيسي قاد مشروع وطني لمواجهة المخطط الأجنبي 

وأضاف الدكتور سيد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهدًا عظيمًا في قيادته للمشروع الوطني لمواجهة  المخطط الأجنبي المدعوم من عدة دول إقليمية وعالمية والذي كان له أدواته في الداخل، والذي كان يستهدف إسقاط الدولة المصرية. 

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على تقوية مؤسسات الدولة المصرية واستعادة هيبتها في الداخل ومواجهة الخارج بمعنى أن تستعيد مصر دورها العربي والإقليمي ومكانتها الدولية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قدم مبادرة عظيمة جدًا وهي الحوار الوطني، ومخرجاته سيكون نقلة نوعية في تاريخ الوطن وتقوية الأحزاب السياسية في مصر.

مؤتمر حكاية وطن الرئيس السيسي حزب التجمع مشروع وطني مخطط أجنبي

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