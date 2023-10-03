الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفد من "الشيوخ الأمريكى" يزور بكين لعقد لقاء محتمل مع رئيس الصين

الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي

قال متحدث باسم السناتور الجمهوري مايك كرابو، إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، منهم زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر، تعتزم زيارة الصين الأسبوع المقبل وتأمل في الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وكان مكتب "شومر" أعلن الشهر الماضي، أن السناتور يخطط لزيارة الصين وكوريا الجنوبية واليابان، لكنه لم يصدر تعليقًا اليوم.

وسيكون كرابو أبرز الجمهوريين في الرحلة التي أكد مكتبه صحة تفاصيلها والتي أعلنتها "بلومبرج نيوز" في وقت سابق أمس.

السناتور الجمهوري مجلس الشيوخ الديمقراطيين الرئيس الصيني الإجتماع

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