الرئيس السيسى للمصريين: "تحيا مصر بكم جميعًا"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مستهل كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن، حديثه للشعب المصري قائلا: "إن شاء الله تحيا مصر بكم جميعا، بعدما هتف من في القاعة تحيا مصر، تحيا مصر بيك".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في ختام فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: "شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبي الكريم لقد كانت أوقاتا طيبة ومثمرة تلك التي قضيناها معا على مدار الفترة الماضية ونحن نسرد حكاية الوطن، الذي نعمل من أجله جميعا وواجهنا من أجل رفعته التحديات وحققنا له بفضل الله الإنجازات".