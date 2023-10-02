الرئيس السيسى يوجه الشكر للفنان أحمد فؤاد سليم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للفنان أحمد فؤاد سليم، خلال الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن".

وقال السيسي: "بأشكرك على مساهمتك باسمي وباسم كل المصريين، والجهد الكبير والوعي، وأشكرك على كلامك الرقيق".

وكان الفنان أحمد فؤاد سليم، أعرب عن سعادته بمشاركاته في مؤتمر "حكاية وطن".

وقال سليم، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، مخاطبًا الرئيس السيسي: "أشكرك على فكرة إننا نحكي الحكاية، لأن المصريين كانوا محتاجين يعرفوا الحكاية، كنا فين ووصلنا لأيه، ويعرفوا نتيجة عملهم وسعيهم وكدهم، لأن اللى حصل مش مجرد إنجازات لكن معجزات".