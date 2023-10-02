بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"

تقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لفعاليات الجلسة الختامية مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد 3 جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.