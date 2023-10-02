الأحزاب فى الميادين: تفويض جديد للسيسى لاستكمال مسيرة البناء (صور)

نظمت الأحزاب السياسية عددًا من الفعاليات والاحتفالات بميادين مصر؛ للاحتفال بنصر أكتوبر.

وتوافد الآلاف من المصريين في مسيرات حاشدة من مختلف المحافظات في مسيرة نظمها حزب مستقبل وطن، في كل ميادين مصر، لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

فيما احتشد الآلاف من أعضاء حزب المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية لترشيح السيسي رئيسًا 2024- 2030 في الميادين في المحافظات إحياء احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس باستكمال مسيرة العطاء وبناء الجمهورية الجديدة للترشح لمارثون الرئاسة المقبلة.

الاحتشاد بالميادين لإعلان استمرار روح 30 يونيو

جاء ذلك وفق توجيهات د. عصام خليل رئيس الحزب لكل المستويات التنظيمية للاحتشاد بكل ميادين محافظات مصر لإعلان استمرار روح ٣٠ يونيو العظيمة وتفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن.

مسيرات في عدد من المحافظات احتفالًا بنصر أكتوبر

ونظم الحزب مسيرات في عدد من المحافظات وتلاحم وتفاعل مع الاحتفالات التي تشهدها ميادين محافظات مصر من أسوان وحتى مطروح احتفال بالانتصار واستعادة روح 30 يونيو وإعلان محبة المصريين للرئيس السيسي ودعمًا لاستكمال مسيرة النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية خلال تسع سنوات.

وشدد حزب المصريين الأحرار قيادة وأعضاء وكل المنضمين للحملة الرئاسية الشعبية، على أن الشعب المصري العظيم الذي انتفض وخرج بالملايين حفاظًا علي الهوية الوطنية لضمان سلام واستقرار الدولة المصرية فى ثورة مجيدة، لن يرتد للوراء ولا مجال لامتطاء جماعة الإرهاب أو أتباعهم على ثورة الشعب ولن يسمح المصريون لكائن ما كان أن ينال من بلاده أو يعطل مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة رشيدة.

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

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IMG-20231002-WA0074

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات