الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأحزاب فى الميادين: تفويض جديد للسيسى لاستكمال مسيرة البناء (صور)

مسيرات لدعم ترشح
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

نظمت الأحزاب السياسية عددًا من الفعاليات والاحتفالات بميادين مصر؛ للاحتفال بنصر أكتوبر.

وتوافد الآلاف من المصريين في مسيرات حاشدة من مختلف المحافظات في مسيرة نظمها حزب مستقبل وطن، في كل ميادين مصر، لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

فيما احتشد الآلاف من أعضاء حزب المصريين الأحرار والحملة الحزبية الشعبية لترشيح السيسي رئيسًا 2024- 2030 في الميادين في المحافظات إحياء احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس باستكمال مسيرة العطاء وبناء الجمهورية الجديدة للترشح لمارثون الرئاسة المقبلة.

txt

الآلاف يحتشدون بميدان السواقي بالفيوم لمناشدة الرئيس السيسي الترشح بانتخابات الرئاسة

txt

أستاذ قانون دستورى: مدة جمع التوكيلات لراغبى الترشح للانتخابات الرئاسية كافية

الاحتشاد بالميادين لإعلان استمرار روح 30 يونيو

جاء ذلك وفق توجيهات د. عصام خليل رئيس الحزب لكل المستويات التنظيمية للاحتشاد بكل ميادين محافظات مصر لإعلان استمرار روح ٣٠ يونيو العظيمة وتفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن.

مسيرات في عدد من المحافظات احتفالًا بنصر أكتوبر 

ونظم الحزب مسيرات في عدد من المحافظات وتلاحم وتفاعل مع الاحتفالات التي تشهدها ميادين محافظات مصر من أسوان وحتى مطروح احتفال بالانتصار واستعادة روح 30 يونيو وإعلان محبة المصريين للرئيس السيسي ودعمًا لاستكمال مسيرة النجاحات التي شهدتها الدولة المصرية خلال تسع سنوات.

وشدد حزب المصريين الأحرار قيادة وأعضاء وكل المنضمين للحملة الرئاسية الشعبية، على أن الشعب المصري العظيم الذي انتفض وخرج بالملايين حفاظًا علي الهوية الوطنية لضمان سلام واستقرار الدولة المصرية فى ثورة مجيدة، لن يرتد للوراء ولا مجال لامتطاء جماعة الإرهاب أو أتباعهم على ثورة الشعب ولن يسمح المصريون لكائن ما كان أن ينال من بلاده أو يعطل مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة رشيدة.

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
IMG-20231002-WA0071
IMG-20231002-WA0071
IMG-20231002-WA0074
IMG-20231002-WA0074
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
مسيرات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات
حزب المصريين الأحرار لانتصارات أكتوبر المجيدة والحملة الحزبية الشعبية لترشيح السيسي الجمهورية الجديدة ثورة الشعب

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

الرئيس السيسى يستجيب لنداء الملايين فى كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً