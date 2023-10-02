السياحة: إطلاق جولة افتراضية لمنطقة جبل الطير بالمنيا

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مساء الإثنين، جولة افتراضية لمنطقة جبل الطير بمحافظة المنيا والذي يعد أحد النقاط الهامة بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن إطلاق هذه الجولة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة ولاسيما في ظل ما تشهده النقاط الواقعة على المسار في مصر من أعمال الترميم والتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها في إطار مشروع "إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة" الذي توليه الدولة المصرية ممثلة في وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا.

تتيح الفرصة للمصريين والأجانب التجول افتراضيًا

أشار إلى أن هذه الجولة ستتيح الفرصة للمصريين والأجانب التجول افتراضيًا في منطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، والتي مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها بمصر، حيث أن هذه الجولة متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأضافت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أنه سيتم الترويج لهذه الجولة الافتراضية على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الدخول على هذا الرابط:https://www.experienceegypt.eg/Virtualtour/jabal_attayr/

، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة (Experience Egypt)، إضافة إلى الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي.