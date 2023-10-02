"مبحبش طولة اللسان".. الرئيس السيسى: لم أكن راضيًا عن الإعلام وتناوله لمشاكلنا مع الآخرين

قال الرئيس السيسي إنه لم يكن راضيًا عن الإعلام وتناوله لمشاكلنا مع الآخرين، مؤكدًا أنه لا يحب طولة اللسان.

أضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز "أنهم يظلون في إساءتهم ونسكت، وكل ما تغضب اعمل أكثر، وكل ما يجرحوك تشقى أكثر، وكل ما يطولوا لسانهم عليك تنجح أكثر".

حولوا الإساءة لوقود لنجاح

تابع "حولوا الإساءة لوقود نجاح لن أشوه لساني بالإساءة أبدًا، وكنت لا أستطيع أن أقول ذلك وأقول لهم تحدثوا في قضاياكم ولا تسيئوا للآخرين"، مؤكدًا أن الانطباع هو إعادة بناء الدولة، بحيث يصعب على الأشرار استهدافها وهو ما أسعى إليه.