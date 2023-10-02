الرئيس السيسى: اتعمل مخطط للإساءة للجيش وتشويه صورته فى 2011

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه كان هناك مخطط للإساءة للجيش المصري وتشويه صورته في عام 2011.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي بمؤتمر حكاية وطن،:"في 2011 كانت هناك محاولات إحداث وقيعة بين الشرطة والجيش آنذاك".

وأضاف الرئيس السيسي: "كل مقومات التدمير للدولة كانت متوفرة في 2011 ومفيش مؤسسة كانت على حيلها عدا الجيش".

ولفت الرئيس السيسي: "حذرت في ٢٠١١ من تفكك روابط الدولة بعد استهداف مؤسساتها"، مشيرًا إلي أن تم العمل على إحداث وقيعة بين الجيش والداخلية بعد ٢٠١١.