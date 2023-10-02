المشاركون فى "حكاية وطن" يهتفون: "بنحبك يا ريس".. والسيسى: حافظوا على بلدكم

قاطع الحاضرون في مؤتمر حكاية وطن، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات "بنحبك يا ريس".

وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة الدفاع والأمن القومي ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي: "حافظوا على بلدكم هو المهم، مش مهم مين موجود على الكرسي، أنا صادق معاكم، اسمعوا الكلام، المهم هي تكمل".

وأضاف: "الفكرة بينا وبين بعضنا كأهل مصر أن تفضل بلدنا باقية وحية، ومتقدمة، دائمًا تحلموا بكده".