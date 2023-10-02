السيسي: قلت للناس في 2011 روابط الدولة اتفكت وإرجاعها صعب

قال الرئيس السيسي إن السياسة الخارجية أو السياسة الأمنية الداخلية، ملفين في منتهى الأهمية يعبران عن وجه مصر.

أضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، جلسة الدفاع والأمن القومي: "أنا باستهدف الناس البسيطة بكلامي، الناس اللّي قعدت معايا في 2011 قلت لهم انتبهوا، كثير من الإعلاميين والمفكرين قلت لهم الدولة المصرية روابطها اتفكت".

وأردف: “كل مؤسسة يتم استهدافها بتفك حاجة في الدولة، لو استهدفت مؤسسة الرئاسة بنتكلم عن حالة وليس أشخاص، حالة دولة، ليس حال رئيس ولا نظام، لو شيلت الراس اللي بتسيطر على مفاصل الدولة ثم تستهدف جناح من أجنحة الأمن القومي المصري، ثم تعمل وقيعة بين الداخلية والجيش، هيقولوا إن الجيش ساب الداخلية وورطها”.

وتابع "البرلمان بغض النظر انتخابات مزورة أم لا، كان عندك مؤسسة فكتها بغض النظر عن العوار، التفكيك اللي حصل له تأثير عميق على استقرارها، هتقدر ترجعها؟ مسار إرجاعها ليس سهلًا، حليتها في ثانية، فكيتها في ثانية لكن إرجاعها صعب".