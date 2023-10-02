الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الداخلية: اقتربنا من مرحلة تحقيق الأمن الشامل.. ونتصدى لإرهاب الإخوان

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن هناك انحصارًا لتهديد الإرهاب العنيف، ولكن تهديد الإرهاب لم ينته لمصر.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي، أن حروب الجيل الرابع والخامس تتعرض لها مصر على مدار السنوات الماضية، والتي تقود تنفيذها جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج من خلال لجان إلكترونية بإمكانيات مالية ضخمة، بالإضافة للعناصر التي تلتقي معها في المصالح، وإن كانت تختلف معها فكريً٠ا، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تعي خطورة هذا التهديد.

وتابع: "وزارة الداخلية تؤكد أهمية تحقيق الأمن والاستقرار، وتعتبر أمامها هدف تسعى لتحقيقه، وهو القضاء على أي تهديد لأمن وسلامة المواطن، ونسعى لإجهاض المحاولات الإرهابية من خلال ضربات أمنية استباقية"، لافتًا إلى أن الوزارة اقتربت من مرحلة تحقيق الأمن الشامل.

وأردف: "الرئيس السيسي قال حان الوقت مع تطور الدولة أن تعيد وزارة الداخلية إعادة صياغة نفسها حتى تواكب التطورات، وكان بيتفضل وبيقول تطور الجريمة يفتح سقف التطور لمؤسسات الدولة".

محمود توفيق وزير الداخلية حروب الجيل الرابع

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