الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

احتشاد أعضاء حزب حماة الوطن لتأييد الرئيس السيسى (صور)

جريدة الدستور

أكد الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إيمان الحزب بدعوة الرئيس لولاية جديدة لاستكمال مشوار البناء الذي بدأه من أجل جمهورية جديدة مستقرة.

وأوضح العطيفي أن جميع قيادات الحزب وكوادره أعضائه موجودون اليوم بمختلف ميادين الجمهورية احتشادًا واصطفافًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا أمين تنظيم حزب حماة الوطن جميع المواطنين للمشاركة في ميادين التأييد المرتقبة اليوم من أجل دعم القيادة السياسية ومشروعها الوطني الخالص.

وأشار إلى أن السيد الرئيس قدم كل ما لديه لبناء دولة مصرية حديثة متقدمة، وهو ما قدمه بالأرقام خلال مؤتمر حكاية وطن، ومن ثم فنحن نؤمن إيمانًا تامًا بدعوتنا التي أطلقنا شعارها "وكلتك كمل مسيرتك".

 

الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي

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