وزيرة التضامن: "قادرون باختلاف" تستهدف 320 ألف مواطن خلال 2023

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن "قادرون باختلاف" شملت 132 مركز تأهيل ومركز علاج طبيعي وعلاج تخاطب وعلاج حسي وحركي، وتستهدف 320 ألف مواطن، إضافة إلى توفير 235 ألف طرف صناعي وأدوات مساعدة من 2014 حتى 2023.

وأضافت القباج، خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين، أن المبادرة توفر دفع المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات المكفوفين وشمول الإعاقات الأخرى بدءًا من 2021 تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية.

وأشارت إلى أنه يتم توفير مترجمين إشارة للطلاب الصم، كما تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى الشراكة مع وزارة النقل في الحصول على خدمات محطات المترو والقطار.