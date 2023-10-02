الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: إكرام اليتيم مطلب إلهى للأمة والمجتمع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: كان في قواعد صارمة في رعاية الأطفال في أسر بديلة، أحيانًا نضع معايير تعطلنا، وناس بتقعد في المكاتب تكتب معايير ولما نطبقها في الواقع تخلى الفرص تتراجع بشكل كبير، وفي ناس طيبة كثيرة وطالما مستعدين نشيل شرط المؤهل العالى".

وتساءل الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين: "هل التعليم في أسرة متوسطة أفضل أم في دار رعاية؟، لا يمكن تتساوى الرعاية التي يتم تقديمها في أسرة مع تلك التي تقدمها دار رعاية، أنا شفت ده في أمريكا".

وتابع: "كنت بحكى الكلام ده كفكرة للشيخ محمد بن زايد، قولتله في نص في القرآن بيقول "فليكرموا اليتيم"، وكأنه مطلب إلهي للأمة والمجتمع، وقولتله إنى قولت للدكتورة نيفين الكلام ده من سنة وهى غطست ومقبتش تانى".

وأردف الرئيس السيسي: أنا بحكي للناس وعارف ظروف بلدنا كويس، ولاقيته بيقولي أنا هاعمله عندي في الإمارات، والهدف من تلك المبادرة ليس في طفل محتاج ولكن طفل نعطيه رعاية والمجتمع يقوله إحنا معاك.

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