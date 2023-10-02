الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: فكرة أى مشروع لا بد أن تتوفر لها مقومات النجاح

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن فكرة أي مشروع لا بد أن تتوفر لها مقومات النجاح، مضيفًا: "الفكرة هتفضل قدامك تضايقك لو موفرتش المقومات اللازمة لنجاحها".

وعن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، قال الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "الدولة هتخلص ثلاثة أرباع المشروع، والقطاع الخاص يكمل المشوار".

وتابع: "القطاع الخاص عشان يخلص إجراءات الأوراق والاعتماد ممكن ياخد 7 سنين على الأقل، لكن مع الحكومة هتخلص في سنتين".

ويواصل مؤتمر حكاية وطن جلساته لليوم الثالث على التوالي، وتعقد جلسات مهمة اليوم من أبرزها جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، فضلًا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة كما يختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الختامية.

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