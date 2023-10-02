الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السياحة: انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول حوض البحر المتوسط

الفعاليات
الفعاليات

تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والثقافة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، والمركز القومي للسينما، انطلقت، مساء أمس، فعاليات الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط.

ويشارك في المهرجان العديد من نجوم الفن والنقاد والمخرجين من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، وقد حرصت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على رعاية فعاليات هذا المهرجان، في إطار حرصها على رعاية الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة، حيث تعد الفنون والسنيما والدراما أحد أهم عناصر القوى الناعمة التي تساهم في التعريف بثقافات الشعوب ومد جسور التواصل بينهم، كما تعد إحدى أدوات الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري، لاسيما أن هذا المهرجان يساهم في إلقاء الضوء على مدينة الإسكندرية سياحيًا وفنيًا خلال فترة انعقاده، وفرصة لتعريف المشاركين به بالمدينة، وما تتمتع به من أماكن سياحية وأثرية.

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الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والمتميزة

كما تشارك الهيئة بجناح صغير مزود بالمواد الدعائية، التي تستعرض الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والمتميزة التي يتمتع بها. وسوف يتم توزيع هذه المواد على ضيوف المهرجان الذي يزوره العديد من النجوم والمبدعين من مختلف دول العالم، مما سيعمل على تعريفهم بالمقصد السياحي المصري وإثراء تجربتهم السياحية، مما سيكون له بالغ الأثر في دعم الصورة الذهنية لمصر علي مستوى الدول المشاركة في فعاليات المهرجان.

جدير بالذكر أن أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي قاموا باستقبال السادة النجوم من ضيوف المهرجان، الذين جاءوا من مختلف دول العالم، والترحيب بهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

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