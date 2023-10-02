أهالى برج العرب: "حياة كريمة غيّرت حياتنا فى فترة قياسية" (فيديو)

قال الدكتور أحمد سعيد صيدلي من أهالي برج العرب القديم بالإسكندرية، إن هناك طفرة حدثت بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمن خلال مبادرة “حياة كريمة” تحولت معاناة الأهالي الذين كانوا يعيشون بالمنطقة منذ عشرات السنوات إلى مشروعات وإنجازات كبرى رفعت العبء عنهم.

المعاناة تحولت إلى إنجازات



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن قرى برج العرب القديم كانت تفتقر لجميع الخدمات، فلم يكن بها صرف صحي، أو خطوط الكهرباء، وخطوط المياه كانت قديمة ومتهالكة، وكانت تعاني من فقر في جميع البنية الأساسية التي يحتاجها المواطن، وصعوبة الوصول إلى المستشفيات ومكاتب استخراج المستندات، فكانت الحياة بدائية، مشيرًا إلى أنه بدخول حياة كريمة لبرج العرب تم العمل في البنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي لا تعد.



حياة كريمة وفرت خدمات لم نكن نحلم بها

وأوضح أن المشروع له فوائد عديدة حيث تم رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي وخطوط الإنترنت الفائق السرعة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات خدمات في القرى، لتسهيل عملية استخراج الأوراق والمستندات دون عناء الذهاب إلى برج العرب أو الإسكندرية، كما تم إنشاء وحدات صحية ونقاط إسعاف ومدارس ومراكز شباب وغيرها من المشروعات لخدمة المواطنين في برج العرب.



التغيير تحقق على يد الرئيس السيسى

واختتم: "لم نكن نأمل أن يحدث هذا التغيير في وقت سريع.. احنا كنا في مكان وبقينا في مكان تاني خالص، وفي تغيير كبير جدا للبرج ومن زمان وإحنا بنطالب به والحمد لله أنه تحقق على يد الرئيس السيسي".