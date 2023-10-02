الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يتفقد سير اليوم الدراسى (صور)

جامعة دمياط
جامعة دمياط

تفقد الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، سير اليوم الدراسي في عدد من الكليات، حيث تفقد المدرجات الطلابية والمعامل.

كما تفقد الملاعب الرياضية وقام بمشاركة الطلاب في الأنشطة وقام بتسديد ركلة جزاء على أحد الطلاب في أجواء احتفالية.

وتفقد حمدان ربيع المتولى، رئيس جامعة دمياط، الحرم الجامعي وعددا من الكليات وذلك للاطمئنان على سير العملية التعلمية وانتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024، كما نظمت الكليات حفلات لاستقبال الطلاب الجدد وتنظيم عدد من اللقاءات والأنشطة والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

وخلال جولته، شارك الطلاب في العديد من الأنشطة، موجهًا بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي مهاراتهم وتساعد في بناء شخصية الطالب وتثقل من مهاراته البدنية فضلًا عن تعليم الطلاب العمل مع فريق والقدرة على المنافسة والتفوق.

ورافق رئبس جامعة دمياط بالجولة الدكتور وائل فاروق الطيبانى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والوكلاء بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وفى سياق متصل توجه رئيس الجامعة إلى مدرج 209 لحضور حفل استقبال الطلاب الجدد لكلية الطب البشرى، وأثناء كلمته وجه كل الشكر والتقدير للدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أشرف طلعت، عميد كلية الطب السابق، والدكتور باسم الديك، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وذلك للجهود المبذولة في إنشاء كلية الطب البشرى بالجامعة، وتقديم الشكر للدكتور حمزة قابيل، عميد الكلية السابق، على كل ما قدمه للكلية أثناء فترة عمادته كما رحب بالطلاب الجدد والقدامى. 

 وأضاف أن جامعة دمياط ليست مؤسسة تعليمية فحسب وإنما هي مؤسسة اجتماعية رياضية ثقافية فنية من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها لطلابها.

جامعة دمياط
جامعة دمياط
جامعة دمياط
جامعة دمياط
جامعة دمياط أحداث دمياط دمياط حمدان ربيع محافظة دمياط

مواد متعلقة

قافلة طبية مكبرة احتفالًا باليوم العالمى للمسنين فى دمياط

ضبط 287 مخالفة تموينية في حملة مكبرة في محافظة دمياط

مسرح عرائس وبالونات فى أول يوم دراسى بدمياط (صور)

محافظ دمياط: 1121 مدرسة فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب (صور)

تكريم الطلاب أبناء الشهداء فى طابور الصباح بدمياط

انتهاء أول يوم دراسى دون شكاوى فى دمياط

أعلام مصر وعبارات ترحيب.. انطلاق الدراسة في 84 مدرسة بدمياط (صور)

إنقاذ 53 مصطافا من الغرق في رأس البر

الأكثر قراءة

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حرب أمريكية على مصر

فريق من الأدلة الجنائية يصل الإسماعيلية لمعاينة حريق مديرية الأمن

وزير الداخلية يتفقد موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية