رئيس جامعة دمياط يتفقد سير اليوم الدراسى (صور)

تفقد الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، سير اليوم الدراسي في عدد من الكليات، حيث تفقد المدرجات الطلابية والمعامل.

كما تفقد الملاعب الرياضية وقام بمشاركة الطلاب في الأنشطة وقام بتسديد ركلة جزاء على أحد الطلاب في أجواء احتفالية.

وتفقد حمدان ربيع المتولى، رئيس جامعة دمياط، الحرم الجامعي وعددا من الكليات وذلك للاطمئنان على سير العملية التعلمية وانتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024، كما نظمت الكليات حفلات لاستقبال الطلاب الجدد وتنظيم عدد من اللقاءات والأنشطة والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

وخلال جولته، شارك الطلاب في العديد من الأنشطة، موجهًا بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي مهاراتهم وتساعد في بناء شخصية الطالب وتثقل من مهاراته البدنية فضلًا عن تعليم الطلاب العمل مع فريق والقدرة على المنافسة والتفوق.

ورافق رئبس جامعة دمياط بالجولة الدكتور وائل فاروق الطيبانى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والوكلاء بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وفى سياق متصل توجه رئيس الجامعة إلى مدرج 209 لحضور حفل استقبال الطلاب الجدد لكلية الطب البشرى، وأثناء كلمته وجه كل الشكر والتقدير للدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أشرف طلعت، عميد كلية الطب السابق، والدكتور باسم الديك، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وذلك للجهود المبذولة في إنشاء كلية الطب البشرى بالجامعة، وتقديم الشكر للدكتور حمزة قابيل، عميد الكلية السابق، على كل ما قدمه للكلية أثناء فترة عمادته كما رحب بالطلاب الجدد والقدامى.

وأضاف أن جامعة دمياط ليست مؤسسة تعليمية فحسب وإنما هي مؤسسة اجتماعية رياضية ثقافية فنية من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها لطلابها.

جامعة دمياط