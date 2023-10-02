الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على قادش بثلاثية ويتقدم للمربع الذهبي بالدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد وقادش
أتلتيكو مدريد وقادش

واصل أتلتيكو مدريد صحوته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام ضيفه قادش، لفوز مثير 3 / 2، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت يوم الأحد عن فوز أوساسونا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2 / صفر، وريال بيتيس على ضيفه بلنسية 3 / صفر، في حين تعادل ألميريا مع ضيفه غرناطة 3 / 3.

وعلى ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) في العاصمة الإسبانية مدريد، تقدم قادش بهدف مباغت حمل توقيع لوكاس بيريز، قبل أن يضيف زميله روجر مارتي الهدف الثاني في الدقيقة 27، لكن آنخيل كوريا قلص الفارق بتسجيله الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 32.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف ناهويل مولينا هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 46، ثم عاد كوريا لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لفريق العاصمة الإسبانية وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 66.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد، الذي حقق فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، إلى 16 نقطة في المركز الرابع، ومازال لديه مباراة مؤجلة، مبتعدا بفارق 5 نقاط خلف جاره اللدود ريال مدريد (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد قادش، الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم في البطولة مقابل فوزين و3 تعادلات، عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

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أوساسونا يهزم ديبورتيفو ألافيس بثنائية

ووضع أوساسونا حدا لسلسلة نتائجه المهتزة في البطولة، بعدما تغلب 2 / صفر على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، في وقت سابق من يوم الأحد.

وارتفع رصيد أوساسونا، الذي حصد نقطة وحيدة من لقاءاته الأربعة الماضية في البطولة، إلى 10 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ألافيس، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط، ليبقى في المركز السادس عشر.

وافتتح خوزيه أرناييز التسجيل لاوساسونا في الدقيقة 36، قبل أن تتضاعف معاناة ألافيس، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أنطونيو بلانكو في الدقيقة 49.

واستغل أوساسونا النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف الكرواتي آنتي بوديمير الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 90.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لأوساسونا في المسابقة منذ 27 أغسطس الماضي، عندما تغلب 2 / 1 على مضيفه بلنسية في المرحلة الثالثة للبطولة.

تعادل مثير بين ألميريا وغرناطة

من جانبه، فرط فريق ألميريا في تحقيق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 3 / 3 مع ضيفه غرناطة.

وعجز ألميريا عن الحفاظ على تقدمه 3/صفر في الشوط الأول، ليظل هو الفريق الوحيد في المسابقة الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول حتى الآن في الموسم الحالي.

وبقي ألميريا في قاع الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين خلف غرناطة، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الاخير).

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألميريا 3/صفر، حيث أحرز الأهداف الثلاثة الكولومبي لويس دياز في الدقائق 41 و44 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

واستغل غرناطة تهاون لاعبي ألميريا في الشوط الثاني، ليتمكن الفريق الضيف من إدراك التعادل، بعدما أحرز بريان زاراجوزا الهدف الأول في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله أنتونيو بويرتاس في الدقيقة 57.

وتكفل ريكاردو سانشيز وميرتو أوزوني بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لمصلحة غرناطة في الدقيقتين 70 و86 على الترتيب، ليحصل كل فريق على نقطة.

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