الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الاتصالات: لدينا مشروعات ميكنة بلغت استثماراتها بـ45 مليار جنيه

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك نقلة نوعية في حصول المواطن المصري، على الخدمات الحكومية، بعد أن استقر في أدبياتنا صعوبة الحصول عليها.

وأكد خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المواطن يتحصل على أكثر من 168 خدمة من خلال اتصال تليفوني، معتبرها خطوة وثابة لتقديم الخدمات بشكل ميسر ومحكوم، للمواطن المصري.

وتابع: "إنجازات التحول الرقمي لا تقتصر على بوابة مصر الرقمية، لكن لدينا مشروعات واسعة من الميكنة، باستثمارات بلغت 45 مليار جنيه.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

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