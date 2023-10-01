وزير الزراعة: طورنا 281 مركزًا لتجميع الألبان بتوجيهات الرئيس السيسى

أكد وزير الزراعة السيد القصير، حرصه رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، بين الرؤية والإنجاز، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي وجه تحويل المربين من السلالات متوسطة الإنتاج في اللحوم والألبان، إلى السلالات عالية الإنتاج ولكن تم التعرض لظروف أثرت علي هذه المشروع، وكان أهمها كوفيد 19 والإغلاق من دول ذات السلالات المحسنة.

وأشار إلى أن العملة وارتفاع الأسعار أثر علي مشروع تحسين السلالات، وبالتالي تم التوجه لمشروع التلقيح الصناعي وتحسين السلالات محليًا خاصة.

وأوضح، أن المشروع القومي لتطوير مراكز تجيمع الألبان تم تطوير وإنشاء 281 مركزا لتجميع الألبان، لإيجاد ألبان صحية وآمنة، تحت توجيهات الرئيس السيسي.

وأكد أنه تم التوسع في لقاحات الدواجن لمواجهة التحديات العالمية في لحوم الدواجن وإنتاج البيض.