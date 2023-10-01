الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات قطاع الزراعة من 2014 – 2023

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن”، فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات قطاع وزارة الزراعة من 2014 - 2023، خلال جلسة "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن".



وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.