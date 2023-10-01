"مظاهرة حب ووفاء".. حشود أمام الشهر العقارى لتحرير توكيلات لـ"السيسى": معاك لاستكمال المسيرة

تشهد مقار الشهر العقارى فى المحافظات توافد حشود كبيرة لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبة الرئيس بالاستمرار فى مسيرة الإنجازات لتحقيق نهضة شاملة على أرض الوطن.

وفى المنيا؛ شهدت فروع مكاتب الشهر العقارى إقبالًا كبيرًا من المواطنين وأعضاء الأحزاب السياسية لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين ضرورة استمرار الرئيس لاستكمال ما حققه من إنجازات ومشروعات ضخمة وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار الذى شهدته، وتشهده، البلاد منذ توليه حكم مصر.

وقال أحمد محمد أحمد على، نقيب معلمى ملوى وديرمواس أمين حزب مستقبل وطن ببندر ملوى: «إننى، بكل الفخر والشرف، أطلب من الرئيس استكمال رئاسته لمصرنا الحبيبة، ونحن نشهد بأن الإنجازات التى حققها لم يسبق وحققها أحد غيره على الإطلاق، ونثق أيضًا أن الله اختاره لهذه المرحلة ونحن معه، سائلين المولى له التوفيق والسداد».

ووجه الشيخ نصرالدين محمد، رئيس لجنة الخطاب الدينى ببيت العائلة بجنوب المنيا، رسالة للرئيس، قائلًا: «الكلمات لا تكفى للوفاء بما تستحقه، وتغيب الجمل والتعبيرات أمام ما بداخلنا من حب لك، فلا ننسى أنك حملت هموم الوطن، واستطعت بفضل الله أن تعيد لمصر دورها الرائد فى العالم كله، أعانك الله على ما نكلفك به، وحفظك الرحمن من كل الحاقدين ومكر الماكرين».

وقال سلامة صدقى الكاشف، أمين صندوق نقابة معلمى ملوى وديرمواس، للرئيس: «لقد وضعت روحك على كفك مضحيًا بأغلى ما تملك لترسو سفينة مصر فى بر الأمان، ونحن مقدرون هذا وشاهدون عليه، وفقك الله فى مسيرة العطاء والتنمية».

أما طه عثمان، مدير عام بإدارة ملوى التعليمية، فقال: «لقد اختار الله لنا رئيسًا يحمل خير الأسماء، ما عُبّد وحُمّد، لقد اختار الله له اسمًا يحمل الفتح الأكبر، لتكتشف كنوز مصر العظيمة، نحن معك ونفتخر بك سيادة الرئيس».

وذكر عمرو محمد عبدالرحمن، مدير مدرسة تونا الجبل بملوى: «نحن فى بلد يحمل بقيع آل بيت رسول الله، وزادنا الله شرفًا بك فخامة الرئيس، فسِر على بركة الله مؤيدًا بمدد الله وبركة رسوله، صلى الله عليه وسلم».

وقال عاطف خلف، موجه أول كمبيوتر: «من الأمانة والدين أن نقول لك سِر على بركة الله ونحن خلفك».

وتوافد المئات من أهالى أسوان على مكاتب توثيق الشهر العقارى، لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير التى شهدتها البلاد فى فترة توليته.

وقال ياسين عبدالصبور، نقيب معلمى أسوان أمين حزب حماة وطن: «جئنا أمام الشهر العقارى لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهناك حشد كبير من الأهالى منذ بدء فترة العمل الصباحية، حتى يقولوا كلمة للوطن، وللرئيس عبدالفتاح السيسى، بأنه منذ ٩ سنوات وأنت شايل هم البلد وإحنا كلنا بنؤيدك ونؤيد الاستقرار والتطوير».

وأضاف: «أهل أسوان جميعهم، بكل أطيافهم، سواء نوبيين أو صعايدة أو جعافرة، يؤيدون الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التطور والتنمية».

وأكمل أن عددًا كبيرًا جاء إلى الشهر العقارى لتحرير التوكيلات وإنهاء الإجراءات اللازمة لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهم مع الرئيس السيسى، والجميع جاء فى حب الوطن وتأييدًا لاستقرار هذا الوطن، قائلًا: «المرحلة المقبلة بتاعتك يا ريس وغيرك مينفعش».

وقالت نجاة عبدالحميد عبدالراضى، أمين مساعد المراسم بحزب حماة وطن فى أسوان: «هناك تجمع لعدد كبير من الأهالى أمام الشهر العقارى لتحرير توكيلات الترشيح للرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية».

وأضافت: «الجميع يدعم الرئيس السيسى وندعمه ونؤيده لاستكمال المسيرة والإنجازات والمشروعات التى شهدتها مصر خلال توليه الحكم، التى من أبرزها مبادرة حياة كريمة ومشروعات للمرأة وغيرها، وإحنا بنقوله كمل يا ريس وإحنا كلنا معاك، وتحيا مصر برئيسها وجيشها وشعبها وشرطتها، تحيا مصر».

كما توافد العديد من المواطنين، صباح أمس، على مكاتب الشهر العقارى بمحافظة الوادى الجديد، لتحرير توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة، واصطف الآلاف أمام المقرات، حاملين صور الرئيس السيسى.

وأكد المواطنون أنهم جاءوا لدعم الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتواجد عدد من ذوى الهمم لتحرير توكيلات للرئيس السيسى، وأشاروا إلى أن اهتمام القيادة السياسية بهم دفعهم وجعلهم حريصين على استكمال النجاحات.

وقال حسن مختار، من أبناء المحافظة، إن ما تحقق من مشروعات قومية كبرى على مدار السنوات العشر الماضية يستحق منهم رد الجميل ودعم رئيسهم لاستكمال خطة التنمية والبناء واستكمال الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن السيسى هو الرئيس القادم ولا بديل غيره.

وأضاف «مختار»: «هذه اللحظة تاريخية فى حياتى، لأننى أؤدى واجبى الوطنى لاختيار رئيس يضمن مستقبلًا أفضل لأبنائى وأحفادى»، لافتًا إلى أنه يؤيد ويبايع الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، من أجل مستقبل مشرق ومن أجل الأمن الذى ينعم به كل مصرى أصيل يعيش على أرض مصر.

وتابع: «الجميع يعى تمامًا حجم المسئولية التى تقع على عاتق الرئيس السيسى، خاصة خلال هذه الفترة العصيبة، التى نواجه فيها تحديات خارجية وداخلية، لكن نحن نقف لأعداء الوطن بالمرصاد، ونحن فى ظهر الرئيس السيسى لآخر العمر من أجل مصر وترابها ومؤسساتها ومن أجل كل مواطن شريف».

وقال أحمد زكى، من أبناء المحافظة، إنه حرص على تحرير توكيل للرئيس السيسى، لأنه شاهد وعاصر بنفسه الإنجازات المحققة فى عهده، من تطوير للطرق والمنظومة الصحية والدعم الاجتماعى، مؤكدًا: «مصر السيسى تقدمت كثيرًا خلال السنوات الماضية فى كل المجالات».

وذكر «زكى» أن محافظة الوادى الجديد تطورت بفضل الرئيس السيسى، بعد سنوات من الإهمال، وتوسعت الأراضى الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والاعتماد على المنتج المحلى بديلًا عن الاستيراد.

وتابع: «أقل ما يمكن أن نكافئ به الرئيس السيسى على أمانته فى الاهتمام بمصر طوال السنوات الماضية هو تحرير توكيلات رسمية له لترشحه لفترة رئاسية، من أجل مستقبل الأجيال القادمة».

وأعرب منصور خليفة، من أهالى مركز الداخلة بالوادى الجديد، عن سعادته بتحرير توكيل للرئيس السيسى، قائلًا: «هذه اللحظة أعتبرها من أجمل لحظات حياتى، لأننى أختار قائد التنمية والبناء لفترة رئاسية جديدة، ليستكمل بناء الجمهورية الجديدة التى عادت بالنفع على جميع فئات المجتمع».

وقال «خليفة» إنه حرر التوكيل لتأييد ترشح الرئيس السيسى لاستكمال رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وحفاظًا على ما حققته القيادة السياسية على مدار ١٠ سنوات من إنجازات فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أحلام محمد، معلمة، أنها حررت توكيلًا للرئيس السيسى بأحد مكاتب الشهر العقارى بالمحافظة، لما رأته فى عهده من إنجازات، فالرئيس أعطى حقوقًا للمرأة واهتم بهذا الملف، والمرأة أصبحت تعتلى مناصب مؤثرة مثل الرجل، لأن القيادة السياسية آمنت بقدرتها.

وشهدت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى بمحافظة البحيرة زحامًا شديدًا خلال تحرير التوكيلات للرئيس السيسى، حيث توافد المئات بكثافة على مكاتب التوثيق والبالغ عددها ٨ مقرات.

وامتدت الطوابير إلى مسافات بعيدة، حيث حرص المواطنون على تحرير التوكيلات، باعتبارها جزءًا مهمًا من عملية الترشح، وللتأكيد على حب الرئيس والرغبة فى استمراره دورة أخرى.

وقال محمد يوسف عبدالواحد، أحد المواطنين، إن هناك إجماعًا على تأييد الرئيس باقتناع وحب شديد، لما أنجزه من مشروعات عملاقة خلال الفترة الماضية، وذلك فى جميع القطاعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين البسطاء من رصف طرق وبناء مدارس، بالإضافة إلى الأمن والأمان الذى تشهده البلاد خلال الفترة الحالية.

كما أكد المهندس حامد هندى أن الحضور الكبير يؤكد على تشبث المواطنين بالعملية الديمقراطية، ورغبتهم فى المشاركة الفعالة فى اختيار رئيسهم وتشكيل مستقبلهم السياسى.

وأوضح أن اختيار المواطنين الرئيس السيسى يأتى نظير الإنجازات الكبيرة التى تحققت خلال فترة حكمه فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث زادت الأجور والمعاشات بنسبة تزيد على ٤ أضعاف.

بدوره، أشار المهندس حامد هندى، ابن مدينة الدلنجات، إلى أن برنامجى «تكافل وكرامة» يعدان ملاذًا آمنًا للمواطنين المصريين الذين لا يتمتعون بدخل ثابت، كما نجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى تحويل القرى المصرية وتحسين أوضاعها بعد سنوات من الإهمال.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، تبنى الرئيس السيسى مبادرة للقضاء على فيروس سى، التى كانت حاسمة فى إنقاذ الملايين من المصريين من هذا الوباء الخطير».

وقال سعيد مصطفى، محامٍ بمدينة الدلنجات، إنه قرر النزول بصحبة أسرته لتحرير توكيل تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا: «نريد أن نقول للرئيس إن الشعب المصرى يحبه ويدعمه، فإنجازاته تتحدث عن نفسها، ويمكن للمواطن أن يشهد بنفسه الجهود الكبيرة التى بذلها على أرض الواقع، وأن يترك العالم الافتراضى وراءه، ولا ينجر وراء الأجندات المشبوهة».

كما أكد «مصطفى» أن الوقوف إلى جانب الرئيس السيسى «ضرورة» لاستكمال إنجازاته، التى تعد دليلًا واضحًا على تفانيه فى خدمة الوطن، مشددًا على أهمية أن يشهد المواطن بنفسه تلك الإنجازات ويُقيّمها بناءً على الواقع بدلًا من الاعتماد على ما يُنشر فى وسائل التواصل الاجتماعى والتأثر بأجندات مضللة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى هو محمد على العصر الحديث.