"القاهرة الإخبارية" تكشف مفاجأة حول المتسبب فى الهجوم الإرهابى بتركيا

كشف عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من أنقرة، مفاجأة حول المتسبب في الهجوم الإرهابي بتركيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "آخر تصريح أدلى به وزير الداخلية التركي، قال إن الادعاء العام يجري بحثا حول الموضوع ولم يقل الجهة المسئولة عن الحادث".

دلالة الحادث الإرهابى ووقوعه أمام مديرية الأمن

وأضاف: "وزير الداخلية عرج في حديثه وتصريحاته الأخيرة، إلى تجار المخدرات ومكافحتهم وربطها بمكافحة المنظمات الإرهابية"، مؤكدا أن الوزير أكد على هذا الأمر مرتين علاوة على تغريدة له على موقع "إكس"، من الممكن أن يكون إسقاطا على أن المتسببين في الحادث هم تجار المخدرات.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن من الوارد يكون الهجوم الإرهابي اليوم انتقام منظمات وتجار المخدرات بعد الهجمة القوية التي شنتها عليهم الداخلية التركية خلال الأسابيع الماضية.

وواصل: "في حال أن الافتراض بقيام تجار المخدرات بذلك التفجير، ستكون رسالته الوحيدة هو رد الاعتبار والتهديد لمديرية الأمن والذي كان الانفجار أمامها، لما شنته "الداخلية" من حرب خلال الأيام الماضية".